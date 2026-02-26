El Gobierno de San Juan habilitó la inscripción al Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026, que podrá realizarse hasta el 15 de marzo a través de la web oficial o mediante el chatbot de Ciudadano Digital (CiDi). El trámite es completamente digital y el beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles y modalidades, así como a docentes en actividad. En paralelo, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte aclararon los motivos de las demoras detectadas en el caso de universitarios y respondieron inquietudes sobre el registro docente.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, explicó a DIARIO HUARPE que los inconvenientes en el caso de estudiantes universitarios no responden a rechazos del sistema, sino a la falta de validación institucional. “Hasta el día 15, quienes aún no hayan sido registrados pueden viajar con la credencial 2025. Estamos trabajando con las universidades para recibir las bases de datos que permitan confirmar a los postulantes y habilitar el beneficio”, indicó.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la activación depende de la información que remitan las casas de estudio. “No se trata de rechazos, sino de la imposibilidad técnica de habilitar el beneficio sin contar con la base de datos. Una vez que la información sea enviada, el descuento comenzará a reflejarse automáticamente en la tarjeta SUBE”, precisó.

Aclaraciones para docentes

En relación con los docentes, Molina explicó que algunos de los datos solicitados durante la inscripción tienen carácter orientativo y no condicionan el uso del beneficio. “Con una sola escuela declarada ya podemos verificar la situación laboral en la base del Ministerio de Educación. No es necesario cargar todas las instituciones en las que se desempeña el docente”, señaló.

También aclaró que la información sobre turnos y líneas de colectivo no implica limitaciones. “Si una persona indicó un turno o seleccionó determinadas líneas, no tendrá restricciones para viajar. Estos datos se utilizan únicamente para planificar el sistema y conocer la demanda real del transporte”, sostuvo.

Plazos y acreditación del beneficio

Desde el Ministerio de Gobierno informaron que el beneficio ya se encuentra vigente, aunque durante el período de transición continúa siendo válida la credencial 2025 hasta completar la migración al nuevo esquema. Molina indicó que el proceso puede demorar. “La respuesta estará disponible en un plazo aproximado de 48 horas y, una vez aprobado, el usuario solo deberá actualizar su tarjeta por única vez para utilizar el beneficio durante todo el año”, detalló.

Cómo realizar el trámite

La inscripción puede completarse en boletoescolar.sanjuan.gob.ar o a través del chatbot de CiDi, accesible desde la web o por WhatsApp. El sistema solicita el número de DNI y el número de trámite, y en caso de no contar con una tarjeta SUBE registrada, se habilita un enlace para completar ese paso previamente.

Las autoridades señalaron que en la instancia inicial no es necesario adjuntar documentación. “Solo deben ingresar los datos personales. Si el sistema no encuentra al solicitante en las bases oficiales, se habilitará un enlace para cargar la documentación requerida”, informaron.