Mientras River Plate se prepara para despedir a Marcelo Gallardo en el estadio Estadio Monumental, Eduardo Coudet rompió el silencio y negó de manera categórica cualquier contacto con el club de Núñez.

“Juro por mis cuatro hijos que nadie se puso en contacto conmigo ni con mi representante”, afirmó el actual entrenador de Deportivo Alavés en conferencia de prensa, en la previa del duelo clave frente a Levante UD por la permanencia en LaLiga.

El “Chacho” fue vinculado en las últimas horas como uno de los posibles sucesores del Muñeco, quien tendrá su despedida ante Banfield. Sin embargo, el DT buscó bajar el tono a las versiones que lo acercan al Millonario.

“Es un orgullo y una caricia estar en una lista de candidatos. Es una situación natural porque estuve mucho tiempo en River. Es un club top mundial, como Real Madrid y FC Barcelona”, expresó, aunque evitó asegurar que continuará en el conjunto vasco la próxima temporada.

Las declaraciones se dieron en un contexto delicado para el Alavés, que se encuentra a tres puntos del descenso y afronta un compromiso determinante en España. En ese marco, Coudet prefirió no profundizar sobre su futuro ni sobre una eventual propuesta desde Núñez.

Por su parte, su representante, Christian Bragarnik, habría acercado su nombre a la dirigencia riverplatense. Según trascendió, existiría un acuerdo de palabra en cuanto a números y duración de contrato, quedando pendiente únicamente la rescisión con el club español.

En medio de los rumores, el propio Coudet también dedicó un elogio a Gallardo: “River va a despedir a uno de los mejores entrenadores de su historia y eso agranda mucho más toda la situación”.

Así, mientras el ciclo del Muñeco llega a su fin, el nombre del Chacho continúa orbitando en Núñez, aunque públicamente el entrenador insiste en que, hasta ahora, no hubo ningún llamado.