El Ministerio de Educación de San Juan informó que, a través de la Resolución N° 1650-ME-2026, quedó establecido el cronograma correspondiente al Calendario Escolar 2026 para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La normativa oficial fija las fechas de inicio y finalización del ciclo lectivo, los períodos de receso, las instancias de evaluación y las jornadas institucionales, tanto para establecimientos de gestión estatal como privada.

Desde la cartera educativa señalaron que el calendario busca garantizar la organización anticipada de las comunidades escolares y brindar previsibilidad a docentes, estudiantes y familias de cara al próximo ciclo lectivo.

Además, remarcaron que el cumplimiento del cronograma será obligatorio para todas las instituciones educativas de la provincia, respetando las particularidades de cada nivel y modalidad.

Con esta resolución, el Ministerio deja formalmente aprobado el marco organizativo que regirá la actividad escolar durante 2026 en todo el territorio sanjuanino.

El Calendario Escolar 2026

Educación Inicial

26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

14 al 16 de diciembre: período de inscripción Ciclo Lectivo 2027.

Educación Primaria-UEPA-PROPA

26 y 27 de febrero: proceso de reubicación de estudiantes.

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

9 al 15 de diciembre: instancia de fortalecimiento y recuperación diciembre.

18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.

Educación Secundaria Orientada y Artística-EDJA-CENS

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.

16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.

Educación Secundaria Técnica-Agrotécnica-Formación Profesional-Capacitación Laboral

2 y 3 de marzo: matriculación definitiva de estudiantes.

4 de marzo: inicio del ciclo lectivo.

16 al 18 de marzo: reubicación de alumnos sin escuela asignada o cambio de domicilio.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: cierre del ciclo lectivo.

21 al 23 de diciembre: matriculación alumnos de 1° año Ciclo Lectivo 2027.

Educación Superior

25 de marzo al 1 de abril: inscripción/matriculación al Ciclo Lectivo 2026.

6 de abril: inicio ciclo lectivo.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

20 de noviembre: finalización del segundo cuatrimestre.

Educación Especial

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

11 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

14 al 16 de diciembre: inscripción al Ciclo Lectivo 2027.

Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios

2 de marzo: inicio de clases. Comienzo de la implementación del programa anual destinado a diferentes niveles y modalidades.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

14 de diciembre: cierre y entrega de informes.

Educación No Formal

2 de marzo: inicio de clases.

6 de julio al 17 de julio: receso escolar de invierno.

18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.