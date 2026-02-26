Un momento de profunda emoción se vivió en los estudios de Radio Del Plata cuando María Alexandra Gómez recibió en pleno aire el llamado de su esposo, Nahuel Gallo, tras 445 días aislado e incomunicado.

La esposa del gendarme brindaba una entrevista radial cuando su teléfono comenzó a sonar. Al ver el nombre de su marido en la pantalla, no dudó: “Ay, necesito contestar”, expresó, visiblemente conmovida, antes de quitarse los auriculares y salir del estudio para atender la comunicación.

Minutos después, regresó para compartir la noticia que tanto esperaba. “Era lo que estábamos esperando. Nahuel me llamó. Le permitieron una llamada después de 445 días aislado e incomunicado. Creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte”, relató.

Según contó, Gallo se mostró entero y con esperanza. “Está muy esperanzado, está muy lleno de ilusión”, aseguró. También reveló que el gendarme quería hablar con su hijo, pero el pequeño se encontraba en el jardín de infantes al momento del llamado.

Más tarde, María Alexandra volcó su emoción en sus redes sociales. En su cuenta de X escribió: “Después de 445 días, me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”.

En el mismo mensaje reiteró el reclamo por su liberación: “Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia”.

La breve comunicación significó el primer contacto en más de un año y renovó la esperanza de la familia, que continúa pidiendo respuestas y una pronta resolución para que el gendarme pueda regresar a su hogar.