La jornada en la escuela Alejandro Fleming de Gran China, en Jáchal, quedó marcada por una toma pacífica encabezada por alumnos y padres, quienes impidieron el ingreso de docentes para visibilizar la crítica falta de agua potable. El operativo quedó a cargo del subcomisario David Salomón, quien confirmó que la manifestación se mantiene desde ayer y que la comunidad “solo busca una solución mínima para terminar el año escolar".

En declaraciones formales, Salomón explicó en radio Sarmiento que “la escuela atraviesa un problema sostenido con el suministro de agua, lo que hace imposible el dictado normal de clases”. Agregó que la situación afecta a toda la zona norte del departamento y que “las familias están esperando que alguna autoridad educativa o departamental se haga presente para brindar una respuesta concreta”.

Consultado por el origen del problema, el subcomisario precisó que “el agua llega, pero no con la presión necesaria para llenar los tanques del establecimiento”. Detalló que la solución estructural depende de “la construcción de un pozo que está proyectado, pero cuyo avance ha generado demoras que impactan directamente en la comunidad escolar”.

La postura de los manifestantes se mantiene firme. Según Salomón, “los alumnos informaron que permanecerán en el lugar hasta obtener un compromiso inmediato”. También confirmó que no se registran cortes de calle ni incidentes: “Es una manifestación completamente pacífica, y por eso no corresponde una intervención legal por parte de fiscalía”.

Ayer se acercaron integrantes de la Unión Vecinal Arte de Mallorca, encargados actuales del suministro. En ese marco, el subcomisario añadió que “existe un proceso de traspaso del servicio hacia OSSE, y ese cambio administrativo también retrasa las soluciones”. Indicó además que los vecinos expresaron preocupación por la situación, ya que el problema del agua afecta no solo al establecimiento escolar, sino a varias viviendas del paraje.

Mientras tanto, la comunidad educativa sostiene la expectativa de una respuesta rápida. “Estamos en el cierre del ciclo lectivo y no es lógico que sigan ocurriendo estas situaciones en escuelas tan alejadas”, cerró Salomón, dejando en evidencia que la problemática podría extenderse si no llegan las obras prometidas.