Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente y Asuntos Constitucionales -presididas por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz- convocaron formalmente a audiencia pública por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares a realizarse el 25 y 26 de marzo en el Anexo C de la Cámara de Diputados. El plazo de inscripción será hasta el 20 de marzo, a pesar de que el oficialismo prometió extenderlo hasta 24 horas previas a las audiencias.

La audiencia pública fue acordada este jueves en un plenario de comisiones con acuerdo de todos los partidos políticos y significó un pasó atrás para La Libertad Avanza, las provincias mineras y las cámaras empresarias que buscaban una modificación exprés de la norma que protege las fuentes de agua dulce que abastecen a 7 millones de argentinos y a las actividades socioeconómicas que se desarrollan en cuencas interjurisdiccionales.

La convocatoria oficial precisa que la audiencia del 25 de marzo contará con las exposiciones de quienes se inscriban para hacerlo en forma presencial, mientras que el 26 de marzo se escucharán las voces de quienes expongan de forma virtual desde distintos puntos del país.

Hasta el momento, hay unos 8 mil inscriptos para presenciar la audiencia. El horario de las exposiciones será de 10 a 19 horas y el tiempo máximo para cada participante será de 5 minutos. La extensión horaria y de las exposiciones fue uno de los debates que se dieron en el plenario de comisiones del jueves, ya que como está propuesta alcanzaría para unas 100 exposiciones por día.

Discusión federal

El segundo día de audiencias fue una concesión del oficialismo a su propuesta original con la intención de asegurar una representación federal, cuando desde la oposición propusieron realizar audiencias, al menos, en cada una de las regiones del país; debido a que la norma afecta las cuencas hídricas de gran parte del territorio nacional.

“Tiene que realizarse distintos días, tiene que tener un claro criterio federal de participación de las provincias y en el cual puedan ser escuchadas las provincias donde hay comprometida la cuestión de cuencas hídricas. La audiencia pública no puede ser solo un día en la Cámara. Queremos un debate interjurisdiccional”, expresó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) durante el plenario de comisiones.

Por su parte, la diputada Sabrina Selva (Unión Por la Patria) había insistido con la realización de audiencias federales “en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares”. “Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse”, sostuvo, pero la presión solo sirvió para extender las audiencias un día más y de forma virtual.

La realización de la audiencia pública es también un reaseguro por parte del oficialismo para no incumplir con el Acuerdo de Escazú y la Ley General de Ambiente, respecto de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión ambientales.

Cómo inscribirse para exponer en las audiencias

Los expedientes vinculados al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares estarán disponibles en la página web de la Cámara de Diputados y podrán inscribirse a título personal o en representación de asociaciones, fundaciones u organizaciones.

La inscripción se podrá realizar personalmente en la oficina de la Comisión de Ambientes --ubicada en Avenida Rivadavia 1841, piso 1, oficina 149 de la ciudad de Buenos Aires, de 10 a 16 horas-- o a través de un formulario en la página web de la Cámara. Quienes deseen enviar las ponencias por escrito --con un máximo de 10 carillas en forma PDF-- lo deberán hacer al correo [email protected].

Aunque el oficialismo se había comprometido a habilitar la inscripción hasta 24 horas antes de las audiencias públicas, la comunicación indicó que será hasta el 20 de marzo a las 16 en forma presencial y hasta las 20 de forma virtual.