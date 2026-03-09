En la tarde de este lunes 9 de marzo, miles de mujeres volvieron a llenar las calles de San Juan para hacer oír sus reclamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. La movilización de este año estuvo marcada por el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y por la preocupación sobre cómo estas medidas impactan en la realidad laboral de las mujeres.

Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo y avanzaron en columnas hacia la Legislatura Provincial. Desde las 18, el sonido de bombos, banderas al viento y carteles con consignas marcaron el ritmo de una marcha atravesada por la defensa de derechos y el reclamo por mejores condiciones laborales.

Publicidad

Mujeres de distintas edades acompañaron la marcha. (Foto: DIARIO HUARPE)

En ese contexto, una de las voces que se escuchó durante la jornada fue la de Edith Liquitay, referente de Adicus, quien explicó a DIARIO HUARPE el motivo de la convocatoria: “Queremos cambiar la situación laboral que venimos sufriendo en el marco a la reforma laboral y que afecta principalmente a las mujeres porque nosotras cargamos doble tarea: la laboral y el cuidado de casa”.

“Necesitamos que no se pierdan derechos. La independencia laboral es la base de la mujer porque si la alguna sufre violencia puede salir de ese espacio. El trabajo nos da autonómía y podemos decidir sobre nuestras vidas”, destacó la dirigente.

Las calles del centro sanjuanino se llenaron de reclamos y banderas. (Foto: DIARIO HUARPE)

Asimismo, Carmen Jofré, una señora acompañada por otras mujeres, también se sumó a los reclamos y advirtió: “La reforma laboral significa volver atrás con todos los derechos que hemos adquirido y logrado en tantos tiempo de luchas. Hay que parar todas estas medidas que toma el Gobierno y se para en las calles”.

Publicidad

Carteles con consignas por igualdad y derechos acompañaron la marcha. (Foto: DIARIO HUARPE)

En la misma línea, Laura Vera, de Amas de Casa de San Juan, señaló: “Estamos acá por todas esas mujeres que perdieron sus derechos. Muchas mujeres hacen las tareas de cuidado de la casa y, también, tienen que salir a laburar porque no nos alcanza. También luchamos contra la reformas que el Gobierno nacional llama moderniazación, nosotros lo llamamos precarización”.

Entre la multitud también se destacaron las voces jóvenes. Antonela Paez, de 18 años, participó por primera vez y expresó: “Marcho porque estoy cansada de tener miedo, porque estoy canada de las desocupaciones, estoy cansada del recorte al presupuesto universitario. Tengo que luchar por mis propios derechos”.

Publicidad

Entre cánticos y aplausos, las mujeres avanzaron hacia la Legislatura Provincial. (Foto: DIARIO HUARPE)

A lo largo de la marcha, los carteles resumieron el espíritu de la jornada. Frases como “No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, “Niñas con libros, no con maridos”, “No queremos flores, queremos derechos” y “Marchamos por las que ya no están” acompañaron el recorrido, en una movilización que volvió a llenar las calles sanjuaninas de reclamos por igualdad, trabajo y justicia.

Mujeres marcharon unidas para reclamar igualdad y justicia. (Foto: DIARIO HUARPE)

Una lucha que se hereda a hijos

Entre las columnas se repetían imágenes de madres marchando junto a sus hijos e hijas, reflejando cómo la reivindicación de derechos se transmite entre generaciones.

Una de esas escenas fue la de Agostina Correa, que caminaba de la mano con su hija Noah y sostenía un cartel con la frase “niñas con libros, no con maridos”. “marchamos por la representacióbn de todas las mujeres que no pueden. Quiero transmitirle a mi hija sobre todo los derechos y que no vuelva a sufrir nunca mas nada las mujeres. Siempre marchamos juntas”.

(De izquierda a derecha) Madre e hija, junto a una amiga, marchando juntas. (Foto: DIARIO HUARPE)

Unos metros más adelante, Magalí Leiva sostenía a su hijo en brazos mientras acompañaba la movilización con un cartel en sus manos. “No pude marchar porque trabajo, pero acompaño a las chicas en nuestras día. Estoy con mi hijo y es muy fuerte para que conozca la lucha de las mujeres, que sepa que no somos objetos y que sepa que podemos alzar la voz”.

Magalí, junto a su hijo de meses, acompañando a las mujeres en la marcha. (Foto: DIARIO HUARPE)

Así, entre cánticos, banderas y consignas, la marcha del 8M volvió a llenar las calles de San Juan con reclamos por igualdad, trabajo y derechos para las mujeres.