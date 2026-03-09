El presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un claro mensaje en medio de la guerra abierta por Estados Unidos e Israel contra Irán al hablar de su “apoyo inquebrantable” al nuevo líder supremo de la república islámica, Seyed Mojtaba Jamenei, y confió en que mantendrá la “solidaridad con los amigos iraníes”.

“Ahora, cuando Irán enfrenta una agresión armada, su labor en este alto cargo, sin duda, requerirá gran valentía y abnegación. Estoy seguro de que continuará con honor la obra de su padre y logrará unir al pueblo iraní frente a duras pruebas”, sostuvo Putin sobre el nuevo líder e hijo del asesinado ayatolá Alí Jamenei.

Crimen que el presidente ruso calificó como una “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”.

Quién es el nuevo líder iraní

La decisión de la Asamblea de Expertos fue anunciada este domingo y significó también un mensaje para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había asegurado que el nuevo líder iranía debería obtener su aprobación. “Si no la obtiene, no durará mucho”, amenazó Trump.

Seyed Mojtabá Jamenei es considerado cercano al ala más conservadora de la república islámica por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Una relación que se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

Putin, en guerra con Estados Unidos en Ucrania, levantó su voz tras el décimo día de ataques norteamericanos e israelíes y contraataques iraníes en distintos países aliados. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, aseguró el presidente ruso.

Le deseó al nuevo líder supremo “éxitos en la resolución de las difíciles tareas que tiene por delante” y le aseguró que su padre será recordado como “una destacada figura política que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones” entre Moscú y Teherán.

Putin ya había conversado el viernes por teléfono con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa. En Irán, el presidente es elegido en elecciones abiertas, pero su cargo está bajo la autoridad del líder supremo.

Al hablar con Pezeshkian, el líder ruso abogó por un “cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia. Putin señaló que mantiene un contacto permanente con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

Pezeshkian, por su parte, agradeció la solidaridad de Rusia y ofreció a Putin información “detallada” sobre la fase actual del conflicto. Mientras tanto, Rusia afirmó que Israel perdió el control del sitio nuclear de Dimona el primer día de la contraofensiva de Irán: 11 científicos, 6 oficiales de las FDI, 700 soldados y 32 agentes del Mossad muertos.



