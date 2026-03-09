Las calles del microcentro de San Juan se colmaron este lunes por la tarde con una multitudinaria movilización en el marco del Día Internacional de la Mujer. La convocatoria se concentró en la Plaza 25 de Mayo y reunió a decenas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas que marcharon juntas hasta la Legislatura provincial.

(Foto: DIARIO HUARPE).

La actividad, que tradicionalmente se realiza cada 8 de marzo, fue trasladada en esta oportunidad al lunes para facilitar la participación de distintos sectores. Desde temprano comenzaron a llegar columnas con banderas, carteles y bombos que marcaron el ritmo de una jornada atravesada por consignas de reclamo y reivindicación de derechos.

Publicidad

(Foto: DIARIO HUARPE).

Participaron mujeres de todas las edades: desde adultas mayores hasta niñas que marcharon junto a sus familias. Durante el recorrido se escucharon cánticos, redoblantes y aplausos de quienes acompañaban el paso de la movilización por las principales calles del centro.

(Foto: DIARIO HUARPE).

Entre las organizaciones presentes estuvieron Adicus, Sadop, Mujeres Universitarias, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, DAIA Profesionales de Apoyo a la Inclusión Educativa, Brigadas Educativas, APDH, ATE, Asijemin, Unión Judicial, Sindicato Luz y Fuerza, SEC San Juan, SOIV, el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la CTA, la CGT San Juan, la UTEP, además de espacios políticos como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista, el Frente Grande, el PTP-PCR y agrupaciones del Partido Justicialista.

Publicidad

(Foto: DIARIO HUARPE).

A lo largo de la marcha se observaron distintos carteles con consignas que sintetizaban las demandas del movimiento. Entre ellas se leía: “No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, “Niñas con libros, no con maridos”, “Mamá, hoy voy a gritar lo que te hicieron callar”, “No queremos flores, queremos derechos”, “Escuchamos para construir igualdad”, “Marchamos por las que ya no están” y “El vandalismo más grande es pintarse las manos con sangre de mujeres inocentes”.

(Foto: DIARIO HUARPE).

La columna avanzó de manera ordenada hasta las inmediaciones de la Legislatura provincial, donde se realizó el cierre de la jornada con intervenciones y consignas colectivas. La movilización volvió a poner en agenda los reclamos por igualdad, derechos y el fin de las violencias contra las mujeres.

Publicidad

(Foto: DIARIO HUARPE).