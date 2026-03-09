Las Casa Natal de Sarmiento será el punto de partida de “Sarmiento Emprendedor”, un sendero interpretativo guiado que se realiza en articulación con “Hub del Oeste”. La propuesta invita a acercarse a la figura de Domingo Faustino Sarmiento a través de un recorrido urbano que integra distintos puntos de la ciudad vinculados a la dimensión de sus ideas y acciones, articulando educación, espacio público, cultura e iniciativa personal.

Como parte del recorrido, se incorpora también el Sendero de la Fraternidad, una iniciativa interreligiosa inaugurada en 2020 que vincula a la Sociedad Israelita, el Club Sirio Libanés y la Catedral San Juan Bautista. A través de placas ubicadas en las veredas con mensajes de paz y unión, este tramo propone promover el diálogo, la reflexión y el respeto entre los distintos credos y la comunidad en general.

El itinerario “Sarmiento Emprendedor” se desarrolla con paradas temáticas que van hilando un relato claro y accesible. Comienza en el museo, donde se aborda el contexto de origen del prócer y su temprana vocación por la educación y la acción pública. Luego continúa por calle Sarmiento como eje simbólico de su presencia en la ciudad, se integra el Sendero de la Fraternidad para pensar las redes, diálogos y vínculos con otras figuras históricas, y finaliza en el Punto Emprendedor Domingo Faustino Sarmiento, un espacio actual dedicado a la innovación y al desarrollo de proyectos.

La propuesta retoma una idea amplia de emprendedurismo vinculada a la iniciativa, la construcción de proyectos, el aprendizaje constante y el compromiso con el desarrollo social y educativo, tendiendo un puente entre patrimonio, cultura y presente.

Para participar en esta actividad sin costo, los interesados deben realizar una inscripción previa de forma presencial o mediante al número 2645608476, al finalizar la actividad se enviarán certificados de participación vía mail.