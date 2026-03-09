Cultura y Espectáculos > Sendero interpretativo urbano
Para conocer el costado "emprendedor" de Sarmiento y sus ideas
POR REDACCIÓN
Las Casa Natal de Sarmiento será el punto de partida de “Sarmiento Emprendedor”, un sendero interpretativo guiado que se realiza en articulación con “Hub del Oeste”. La propuesta invita a acercarse a la figura de Domingo Faustino Sarmiento a través de un recorrido urbano que integra distintos puntos de la ciudad vinculados a la dimensión de sus ideas y acciones, articulando educación, espacio público, cultura e iniciativa personal.
Como parte del recorrido, se incorpora también el Sendero de la Fraternidad, una iniciativa interreligiosa inaugurada en 2020 que vincula a la Sociedad Israelita, el Club Sirio Libanés y la Catedral San Juan Bautista. A través de placas ubicadas en las veredas con mensajes de paz y unión, este tramo propone promover el diálogo, la reflexión y el respeto entre los distintos credos y la comunidad en general.
El itinerario “Sarmiento Emprendedor” se desarrolla con paradas temáticas que van hilando un relato claro y accesible. Comienza en el museo, donde se aborda el contexto de origen del prócer y su temprana vocación por la educación y la acción pública. Luego continúa por calle Sarmiento como eje simbólico de su presencia en la ciudad, se integra el Sendero de la Fraternidad para pensar las redes, diálogos y vínculos con otras figuras históricas, y finaliza en el Punto Emprendedor Domingo Faustino Sarmiento, un espacio actual dedicado a la innovación y al desarrollo de proyectos.
La propuesta retoma una idea amplia de emprendedurismo vinculada a la iniciativa, la construcción de proyectos, el aprendizaje constante y el compromiso con el desarrollo social y educativo, tendiendo un puente entre patrimonio, cultura y presente.
Para participar en esta actividad sin costo, los interesados deben realizar una inscripción previa de forma presencial o mediante al número 2645608476, al finalizar la actividad se enviarán certificados de participación vía mail.