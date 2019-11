Jamenei dice que Irán aboga por la desaparición del sionismo y no del pueblo judío

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder supremo de la República Islámica de Irán, el gran ayatollah Alí Jamenei, criticó hoy la "distorsión" que desde la comunidad internacional se hace sobre la postura oficial del país contra Israel y sostuvo que cuando habla de la "desaparición" del Estado hebreo se refiere al movimiento político sionista que lo fundamenta y no al pueblo judío.



"La desaparición de Israel no significa la desaparición del pueblo judío porque no tenemos nada que ver con ellos", expresó Jamenei en un discurso realizado durante una conferencia en la capital, Teherán, bajo el tema de la unidad en el mundo islámico y publicado en su página web oficial.



Para el líder del país persa, el sionismo representa un mecanismo de opresión para el resto de religiones y pueblos que conviven en Israel, en especial los palestinos, enfrentados históricamente al Estado israelí en busca de un estado independiente, refirió la agencia de noticias DPA.



"Lo que quiero decir es que los palestinos, sean musulmanes, sean cristianos, sean judíos, deberían tener la potestad de elegir a su propio gobierno. Insisto en que significa la desaparición de ese régimen sionista que les ha sido impuesto", reforzó.



Jamenei insistió en que "no somos antisemitas, sino que estamos a favor del pueblo palestino y su independencia, como las naciones balcánicas que tardaron cinco años en conseguirla".



En este futuro que plantea el líder supremo iraní, los palestinos vivirían en una especie de ideal islámico, basado en la "independencia política, cultural y económica de las naciones musulmanas desde la unidad islámica".



Según Jamenei en ese espacio no tendrían cabida figuras como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu porque "sería aniquilado", sentenció.