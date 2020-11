Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol

Javier Mascherano, actual jugador de Estudiantes de La Plata y emblema de la Selección Argentina en la última década, anunció su retiro del fútbol profesional.

El mediocampista, de 36 años, lo anunció tras la derrota del Pincha ante Argentinos Juniors, por 1-0, por la tercera fecha de la Zona 5 de la Copa de la Liga Profesional.

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en Argentina", expresó acompañado por Leandro Desábato, entrenador del equipo. Y agregó: "He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo que podía. Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confió en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión".

Además, el Jefecito ahondó en las cuestiones que lo llevaron a tomar la decisión de colgar los botines: "No tiene que ver con el club o con un resultado, sino con sentimientos que uno va sintiendo a lo largo de este último tiempo, que hacen que la ilusión que uno tuvo de ser futbolista vaya apagándose. Post pandemia, pensé que la ilusión la iba a volver a sentir, y la verdad es que no pude. Por respeto a todos es momento de dar un paso al costado y terminar con esta carrera. No quería dejar pasar el tiempo".

Por último, con la voz cascada, se dedicó a dar las gracias y a hacer un balance de su última temporada: "Estoy agradecido infinitamente a los clubes en los que jugué, los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera y a Estudiantes que me dio la oportunidad de venir a jugar estos últimos tiempos. Fue menos de lo que yo pretendía, las cosas se dieron de esta manera y a veces uno no elige el final. Le agradezco a Desábato, a la institución y a mis compañeros por haberme soportado este último tiempo".

Mascherano inició su carrera en River y luego pasó al Corinthians de Brasil, antes de dar el salto a Europa, donde brilló en West Ham United, Liverpool y Barcelona. En el conjunto culé, acompañado por Lionel Messi, conquistó 18 títulos. Entre ellos, dos Champions League (2011 y 2015).

A su vez, se convirtió en un emblema de la Selección Argentina: el Jefecito ganó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, y fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014. También formó parte de la Albiceleste que llegó a las finales de Copa América en Perú 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016. La Copa del Mundo de Rusia en 2018 fue el cierre a 15 años defendiendo la camiseta del conjunto nacional.

Luego de su experiencia en el Hebei China Fortune F. C, Estudiantes (con Juan Sebastián Verón al frente del club) fue la casa de Mascherano en su regreso al fútbol argentino. Ahora, luego de pocos partidos y tras una extensa cuarentena sin actividad, el Jefecito decidió colgar los botines a sus 36 años (al igual que Fernando Gago hace pocos días). Otro subcampeón del mundo que se retira en este 2020.