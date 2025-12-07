El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró en sus redes sociales el título de Lionel Messi con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). La publicación incluyó una fotografía del capitán argentino aplaudiendo tras el triunfo del equipo estadounidense frente a Vancouver Whitecaps por 3-1, que le permitió al Inter Miami consagrarse campeón por primera vez en su historia. La imagen fue compartida sin texto adicional desde su cuenta oficial de X.

El gesto se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante los últimos días, la relación se vio afectada por reclamos sobre arbitrajes, críticas al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y la postura pública de Estudiantes de La Plata, respaldada por Milei, sobre la supuesta consagración de Rosario Central.

Estudiantes difundió un comunicado en el que señaló que no existió reunión, votación ni resolución formal del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional para declarar campeón a Rosario Central por la Tabla Anual. La institución platense remarcó que el tema nunca fue tratado en el ámbito dirigencial y que, por lo tanto, no existe aval reglamentario para validar el título.

En este marco, Javier Milei repostó un mensaje que apoyaba la postura de Estudiantes y de su titular, Juan Sebastián Verón, generando repercusión en redes sociales y sumando un componente político al conflicto deportivo. La intervención presidencial profundizó la discusión y puso nuevamente en evidencia las tensiones entre los distintos actores del fútbol argentino.