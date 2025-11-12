La Cancillería argentina informó formalmente al Gobierno de Brasil que el presidente Javier Milei no estará disponible para viajar a Foz de Iguazú el próximo 20 de diciembre, fecha elegida por Brasil para realizar la cumbre de jefes de Estado del Mercosur.

La confirmación fue enviada por medio de una comunicación oficial de la Cancillería argentina, luego de que el Itamaraty notificara a los países miembros sobre la convocatoria. Brasil ejerce actualmente la presidencia pro tempore del bloque, que será transferida a Paraguay a fin de año.

La ausencia de Milei se suma a la del presidente Santiago Peña, quien también comunicó que no participará del encuentro. Ambas decisiones fueron interpretadas como una señal política dentro del bloque, en un contexto de tensiones diplomáticas e ideológicas entre Lula da Silva, Milei y Peña.

Fuentes diplomáticas confirmaron que “Argentina y Paraguay comparten una postura común sobre el momento y el lugar en que debería concretarse la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea”.

Según trascendió, Brasil había propuesto inicialmente realizar la cumbre a comienzos de diciembre, pero las demoras en las negociaciones con Bruselas motivaron el cambio de fecha hacia fin de mes.

La decisión argentina también refleja el distanciamiento político entre Milei y Lula, quienes no han tenido contacto directo desde el inicio de sus mandatos. En tanto, la diplomacia regional espera que la situación pueda revertirse en las próximas semanas, ya que aún queda margen para la reprogramación del encuentro.

De momento, la confirmación oficial enviada a Brasil establece que ni Milei ni Peña estarán presentes, lo que deja a Lula en el rol de anfitrión junto a los mandatarios de Uruguay y Bolivia.