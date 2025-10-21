Este martes 21 de octubre, Javier Milei iniciará su tramo final de campaña en Córdoba, con una recorrida por el centro de la ciudad junto a Gonzalo Roca, candidato a diputado por la provincia.

La caminata partirá a las 17:30 desde San Lorenzo e Ituzaingó, y se prevé que Milei interactúe con militancia y vecinos, replicando la estrategia utilizada en otros distritos. “Son las recetas utilizadas cíclicamente, y la ‘avenida del medio’ termina siendo funcional al kirchnerismo. Por ejemplo, ahora están intentando una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y terminan actuando juntos en los temas importantes. Eso ha impedido que Argentina despegue, porque cada vez que surge algo que puede generar cambio, lo frenan”, señaló Roca en una entrevista reciente.

Mientras que el jueves, el mandatario realizará el cierre de campaña en Rosario, en el Parque España, junto a sus ministros, candidatos libertarios y aliados del PRO. El acto oficial está previsto para las 19:00, aunque se espera que Milei hable cerca de las 20:00, cuando la militancia ya se encuentre en el lugar. Desde La Libertad Avanza se difundió un spot de campaña con un mensaje dirigido al electorado: “Volvé, estás en el 2025 y este futuro todavía no llegó, pero es posible. Depende de vos. El 26 de octubre andá a votar. Solo vos sos dueño de tu propio destino”.

La decisión de trasladar el cierre a Rosario responde a la cercanía con Buenos Aires y el resto del país, a pesar de que Córdoba es un bastión de apoyo para La Libertad Avanza. El primer candidato a diputado en Santa Fe, Agustín Pellegrini, mantiene un empate técnico con sus rivales, por lo que el respaldo de Milei busca consolidar la intención de voto en un distrito clave que podría influir en la proyección nacional de los resultados.