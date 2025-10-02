Política > Polémica
Javier Milei respaldó a José Luis Espert acusado por vínculos con empresario narco
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei salió nuevamente a defender al candidato José Luis Espert frente a las acusaciones que lo relacionan con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. “Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado, pero no me voy a dejar psicopatear ni darles el crédito de ensuciar a gente honesta”, declaró el mandatario nacional.
En un discurso cargado de críticas, Milei sostuvo que las versiones en contra de Espert responden a una estrategia política de la oposición. “Está claro que es una operación berreta. Están nerviosos”, afirmó. Y agregó: “Esto es una metodología del kirchnerismo. Ellos son el gobierno más corrupto de la historia. Que les digan cualquier barbaridad no les importa, pero cuando hay gente honesta y dicen esas cosas, uno dice qué pasa”.
El respaldo al principal candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires se da en medio de una campaña electoral atravesada por la tensión cambiaria y denuncias de corrupción. Milei buscó mostrar unidad en su espacio y dejó en claro que no permitirá que “un conjunto de forajidos” marque la agenda pública.
Además, el Presidente recordó casos judiciales del pasado para justificar sus dichos. “Desarrollaron la metodología de ensuciar gente con el caso Olivera, pero yo también confío en que los argentinos no se van a dejar llevar por unos mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones son ellos, su jefa está presa con una tobillera”, sentenció.
Finalmente, Milei habló sobre el clima electoral: “Hay que pasar este año electoral, que es un infierno”.
Icardi le ganó la pulseada a Maxi López y Wanda tras la denuncia por violencia contra uno de sus hijos
Fuerte interna en El Trece: cuáles son los programas cancelados y qué figura se suma para reemplazarlos
Destino San Javier vuelve a San Juan con su nuevo espectáculo Huracán de Amor. El trío se presentará el 4 de octubre en el Auditorio Juan Victoria y, en diálogo con DIARIO HUARPE, Franco Favini destacó el vínculo con el público local y la importancia de mantener vivo el espíritu de las canciones heredadas.
El popular payaso Lunarcito participará del cierre de la campaña “Unidos por el Agua”, que este sábado 4 de octubre reunirá a cientos de vecinos del sureste sanjuanino. La jornada incluirá atención integral a las comunidades y visibilizará el reclamo por el acceso al agua potable, una deuda que lleva más de una década.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, de 20 años, fue detenido en Perú luego de ser buscado por una semana por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela. La clave del operativo fue el testimonio de su novia, quien entregó datos esenciales que permitieron rastrear su ubicación y coordinar su captura internacional.