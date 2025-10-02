El presidente Javier Milei salió nuevamente a defender al candidato José Luis Espert frente a las acusaciones que lo relacionan con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. “Si yo creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado, pero no me voy a dejar psicopatear ni darles el crédito de ensuciar a gente honesta”, declaró el mandatario nacional.

En un discurso cargado de críticas, Milei sostuvo que las versiones en contra de Espert responden a una estrategia política de la oposición. “Está claro que es una operación berreta. Están nerviosos”, afirmó. Y agregó: “Esto es una metodología del kirchnerismo. Ellos son el gobierno más corrupto de la historia. Que les digan cualquier barbaridad no les importa, pero cuando hay gente honesta y dicen esas cosas, uno dice qué pasa”.

El respaldo al principal candidato de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires se da en medio de una campaña electoral atravesada por la tensión cambiaria y denuncias de corrupción. Milei buscó mostrar unidad en su espacio y dejó en claro que no permitirá que “un conjunto de forajidos” marque la agenda pública.

Además, el Presidente recordó casos judiciales del pasado para justificar sus dichos. “Desarrollaron la metodología de ensuciar gente con el caso Olivera, pero yo también confío en que los argentinos no se van a dejar llevar por unos mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones son ellos, su jefa está presa con una tobillera”, sentenció.

Finalmente, Milei habló sobre el clima electoral: “Hay que pasar este año electoral, que es un infierno”.