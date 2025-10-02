En una curiosa y contradictoria coincidencia, la panelista Yanina Latorre fue al canal de stream "Olga" a confesar un delito, el mismo día que celebró orgullosa que su hija Lola se recibió de abogada. La panelista más picante de la Argentina admitió un accionar delictivo en circunstancias que, según la fuente, son "muy parecidas" a las que llevaron a Morena Rial a la cárcel.

La hija de Jorge Rial volvió a ser detenida en las últimas horas, mientras que Latorre, en un extraño tramo de la entrevista que le dio a Migue Granados y Nati Jota, se declaró "una tapa delincuentes".

El delito confesado por Latorre se remonta al momento en que el tenista Horacio De La Peña se estaba separando de su mujer, Verónica (quien en su momento era actriz). Verónica, según Yanina, fue dejada "sin nada" por Horacio.

En apoyo a su amiga, Yanina confesó: "Horacio la dejó sin nada según ella, y le entramos a afanar". El objetivo fue el club GEBA, donde De La Peña tenía la licitación de las canchas de tenis.

Latorre detalló que la situación fue completamente inconsciente, ya que ella fue "con Lola de tres meses en mi auto de botinera descapotable". De allí se llevaron "la caja fuerte y nos llevamos todos los documentos". La panelista rememoró la escena diciendo: "Y corríamos como dos chorros. ¡Yo re inconsciente! ¡Con un bebé!".

Al ser descubiertas, llamaron a la policía. Yanina explicó que tuvo que acelerar, rompió todo y se dieron a la fuga. Mientras se escapaban, ella iba gritando: "Soy la mujer de Diego Latorre", porque todavía "no era Yanina Latorre". Finalmente, lograron darse a la fuga.

Sobre su actitud frente a los delitos, Yanina manifestó una postura de encubrimiento, incluso familiar: "Soy una tapa delincuentes. Si vos mataste a alguien avisame que yo te cubro". Y agregó: "Yo a mis hijos se los tengo dichos. Hagan lo que sea pero avísenme primero que yo los tapo".

La panelista concluyó que ella ayudaría a robar si es "por una causa noble", aunque aclaró: "A los políticos no. No me gusta nada la casta política".