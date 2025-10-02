La renuncia de Mauricio Acosta sorprendió a la dirigencia y a los hinchas del Club Atlético Unión, en un momento en el que el club atraviesa su mejor etapa deportiva en años. En su comunicado, el expresidente explicó que la decisión se debió al “cansancio por los aprietes” y las presiones recibidas de parte de las barras, un factor que condicionó su gestión y motivó su alejamiento.

Acosta también mencionó dificultades con los jugadores por atrasos salariales durante su mandato, aunque enfatizó que la situación ya fue solucionada y que entrega la institución con las cuentas ordenadas, sin juicios y con todas las obligaciones al día.

Pese a los conflictos internos, el ahora expresidente valoró los logros deportivos alcanzados bajo su gestión, especialmente la conquista del Torneo Apertura, que permitió al club acceder al próximo Torneo Regional Federal Amateur. Además, agradeció expresamente al entrenador Eduardo Magallanes y al plantel por su compromiso y dedicación.

La renuncia adquiere relevancia porque Unión, vigente campeón del fútbol sanjuanino, actualmente lidera el Torneo Clausura, lo que genera sorpresa y preocupación entre los hinchas y socios. La institución deberá ahora definir un nuevo liderazgo antes del inicio de la competencia, mientras mantiene la expectativa por sostener su rendimiento deportivo y encarar el Regional con el plantel completo y las finanzas en orden.