Para Fabián Martín "no hay urgencia" en tratar la nueva Ley de Tránsito en San Juan

En el contexto del debate legislativo sobre la nueva Ley de Tránsito en la provincia de San Juan, el vicegobernador Fabián Martín se ha referido a los plazos para su tratamiento, enfatizando que “no hay una urgencia ni una necesidad” de someterla a votación de manera inmediata. Según sus declaraciones, si bien existía la posibilidad de abordarla en la próxima sesión, prevista para la semana entrante una vez que se obtengan los dictámenes de comisión, esta fecha “está a definirse”. Martín afirmó que “es posible” que el proyecto se vote entonces, pero aclaró que no es una cuestión que urja.

Fabián Martín. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

La postura oficial se fundamenta en la búsqueda de un amplio consenso. El vicegobernador explicó que, si bien en la sesión pasada “teníamos los votos para llevarlo adelante”, se ha preferido esperar para escuchar a los legisladores que han solicitado más tiempo. Al respecto, señaló que “han habido diputados que nos han pedido un poco más de tiempo” para analizar en profundidad una ley que no se modifica desde hace aproximadamente tres décadas. Martín describió la normativa como “una ley profunda que hay que leerla, releerla y volver a leerla”, y recalcó que la estrategia es manejarlo con paciencia: “Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Y si no, iremos esperando para tener el consenso necesario”.

Paralelamente, en otra parte de su intervención, el vicegobernador realizó una aclaración sobre el nuevo sistema de boletas electorales, dirigida a la ciudadanía. En ese sentido, indicó: “Para mi modo de ver es un sistema mucho más sencillo que el otro”. Y agregó de manera textual: “Recordémosle a quienes nos están viendo o escuchando, que ahora no va a haber una boleta por cada partido político, en una sola boleta van todos los partidos políticos”. Para facilitar la comprensión, explicó: “Ahí le explicamos a la gente esta situación, que en una sola boleta van todos los partidos políticos, y que ahí donde ven el color naranja, y vean la cruz, marquen la cruz para que nos van a estar votando nosotros”.

En conclusión, la posición del vicegobernador Fabián Martín deja en claro que, a pesar de la avanzada estado de las tratativas, la prioridad para el tratamiento de la Ley de Tránsito radica en la construcción de acuerdos y no en la celeridad del proceso legislativo.