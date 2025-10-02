La escuela Superior Sarmiento llevó a cabo un simulacro de sismo sorpresa como parte de las actividades de preparación ante eventualidades sísmicas que se implementan en el sistema educativo sanjuanino. La actividad, realizada durante la jornada escolar, tuvo como objetivo evaluar la respuesta espontánea de los estudiantes y del personal ante una situación de emergencia.

14. Arrancaron los simulacros de sismo. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

La directora, María de Belén, del establecimiento explicó que la iniciativa surge de la necesidad permanente de la comunidad sanjuanina de estar preparada para cualquier eventualidad que requiera una evacuación. En esta oportunidad, se optó por un formato sorpresa, donde se informó a principio del día que en algún momento de la jornada se activaría la alarma, pero sin especificar la hora exacta. Esto permitió observar el desempeño real de los protocolos sin un ensayo previo, a diferencia de ejercitaciones anteriores.

María de Belén Castán, directora. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Todos los estudiantes del establecimiento participaron del operativo, aplicando los conocimientos previamente adquiridos sobre el plan de evacuación. Según se detalló, los alumnos ya conocen sus zonas de evacuación designadas y han practicado con sus docentes las recomendaciones específicas, que incluyen cómo actuar durante los primeros momentos de un sismo y el procedimiento posterior para evacuar el edificio de manera ordenada.

San Juan pone en marcha su ciclo de simulacros de sismo en escuelas. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Si bien las familias están al tanto de que la institución trabaja con un plan de evacuación, en este caso no fueron notificadas sobre el momento exacto del simulacro para mantener el carácter sorpresa de la actividad. Este ejercicio se enmarca en las capacitaciones masivas que viene impulsando la Dirección de Protección Civil en conjunto con el Ministerio de Educación, que culminarán el 13 de octubre con un mega simulacro simultáneo en más de 700 escuelas de la provincia.