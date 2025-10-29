Lo que comenzó como una escapada se transformó en un inolvidable viaje familiar para Jimena Barón, quien viajó a Miami junto a su bebé, Arturo, y su pareja, Matías Palleiro. La actriz, que regresó a Argentina, compartió un resumen de sus vacaciones, que incluyeron instantes de diversión, romanticismo y amor de madre.

En la descripción de su posteo expresó su gratitud: "Aguante la familia, los hijos y el amor. Las montañas rusas también". En las postales, la influencer agradeció a su pareja, Matías Palleiro, a quien llamó "mi amorcito", y a su suegra, que se quedó "encantada con su nieto".

Sin embargo, el posteo del viaje reveló un detalle "sorprendente" en la sección de comentarios: la dificultad que enfrentó la pareja para presentar el rostro de Arturo a sus seguidores.

Jimena Barón explicó la decisión que había tomado junto a Matías de compartir la cara de su hijo, pero confesó que no lo lograron: "Intentamos presentar a Arturo con una foto preciosa de los cuatro y no lo logramos".

La intérprete de “La Cobra” detalló los motivos por los que la foto perfecta nunca llegó:

"Ojos cerrados".

"Salen bien dos y dos como el or...".

"Bostezos".

El preadolescente (Momo) "se toma el palo".

La cantante se preguntó si algún día lograrán la foto grupal ideal: "¿Lo lograremos?".