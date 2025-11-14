Jimena Barón se convirtió en madre de Arturo hace cinco meses, fruto de su relación con Matías Palleiro. Días atrás, la artista había compartido con sus seguidores un problema de salud que sufre luego del parto. Ahora, durante una entrevista para LAM (América), la actriz y cantante se refirió al padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo, de manera irónica y contundente.

Jimena, conocida por su "humor ácido", dejó en claro su postura frente al tema. Cuando la notera Cande Mazzone le consultó cómo estaba su relación actual con Daniel Osvaldo, Jimena respondió sin rodeos: "No hablo de ese señor hace mil ¿Hace cuánto me entrevistan y me preguntan por esto y yo no hablo de él?".

Barón continuó explicando que, aunque intenta mantener los lazos familiares, hay un límite: "Saben que hago todo lo posible por la familia". No obstante, ella llega hasta Gian, quien es medio hermano de Momo por parte de Osvaldo. Sobre Gian, Jimena dijo que lo aman y que siempre trata de "apapachar, unir, juntar", ya que le interesa "la sangre, la familia, cuidar ese vínculo. Pero hasta ahí llego".

Cuando se le preguntó directamente sobre Osvaldo, Jimena se refirió a él diciendo: "Cada uno hace con su vida lo que puede y quiere, no tengo idea. De él no se nada".

El momento de mayor ironía ocurrió cuando la notera le preguntó si, ahora que es mamá de un bebé (Arturo), esperaba algún tipo de colaboración por parte de Daniel. La actriz estalló en risas cargadas de ironía ante la consulta: "¿Que me ayude él? No, mi reina, ¿qué decís, sonza? ¡Qué decís! Ojalá".

Jimena Barón fue más allá, sentenciando que "Es más factible que me vengas a ayudar vos con la criatura que esa persona que estás nombrando".

Ante la insistencia de la notera que le sugirió que "ojalá en algún momento se pueda revertir la situación y te ayude", Barón la interrumpió, dejando "bien en claro su postura frente al tema": "No no, no hace falta, estoy bien así, estamos bien así".