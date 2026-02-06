Avanza la causa por el violento ataque ocurrido durante la denominada “Misa de Omega”, en un local bailable de Rawson, donde un hombre resultó gravemente herido en medio del recital. El fiscal Adrián Riveros brindó detalles de la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que fue imputado Enzo Araoz, de 27 años, señalado como el presunto agresor.

Según explicó el fiscal, el joven fue presentado por su abogado defensor en la jornada previa, luego de que durante la madrugada se realizaran allanamientos con el objetivo de lograr su aprehensión. “Entendemos que está acreditada la participación del mismo en el hecho”, sostuvo Riveros, aunque aclaró que la defensa niega que Araoz haya sido quien atacó a la víctima, identificada como Manrique.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó tres meses de prisión preventiva y el mismo plazo para la investigación. Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el pedido de detención y resolvió que el imputado permanezca en libertad, aunque bajo reglas de conducta, entre ellas la obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría.

El fiscal también describió como “contradictoria” la actitud del acusado, quien primero afirmó no haber estado en el lugar y luego negó ser el autor de la agresión. “Incluso se lo puede ver con un golpe en el rostro, producto de un cabezazo que él mismo le da a la víctima”, señaló Riveros.

Pese a la postura de la defensa, el fiscal aseguró que existen videos, fotografías y testimonios que identifican a Araoz como la persona que produjo las lesiones utilizando una botella durante el ataque.

Finalmente, la causa fue caratulada como lesiones leves, ya que el informe del médico legista determinó que las heridas sufridas por la víctima tienen un tiempo de curación estimado en diez días. La investigación continuará durante los próximos tres meses mientras el imputado permanece en libertad.