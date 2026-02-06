El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos para la industria automotriz abre una nueva ventana para importar autos sin pagar el arancel extrazona del 35%, aunque con fuertes límites y condiciones que reducen su impacto real en el mercado local.

Una vez que el Congreso Nacional apruebe el convenio, se habilitará el ingreso de hasta 10.000 vehículos anuales con arancel 0%, un volumen que representa apenas el 1,7% del mercado argentino y que resulta muy inferior al cupo vigente de 50.000 unidades híbridas y eléctricas aprobado en 2025 por cinco años.

A diferencia de otros acuerdos, este no implica una apertura irrestricta, sino una importación cupificada y selectiva, que solo beneficiará a determinadas categorías de vehículos y a empresas con capacidad logística para nacionalizar unidades rápidamente.

Qué tipos de autos entran en el cupo

Las posiciones arancelarias habilitadas incluyen:

*Vehículos a nafta con motores entre 1.500 y 3.000 cm³ y también mayores a 3.000 cm³.

*Vehículos diésel de más de 2.500 cm³, pero con una condición clave: deben superar los 5,5 metros de largo y 2 metros de ancho (sin espejos).

*Vehículos híbridos y eléctricos, sin restricciones de cilindrada.

Esta exigencia de dimensiones deja afuera a las pick-ups medianas producidas en Argentina o Brasil, como Toyota Hilux, Ford Ranger, Chevrolet S10 y Volkswagen Amarok, aun cuando sus motores estén dentro de los rangos habilitados.

Qué marcas podrán aprovechar el beneficio

El acuerdo favorece naturalmente a marcas estadounidenses como Ford, General Motors y Stellantis (Jeep y RAM), pero también alcanza a fabricantes de autos eléctricos como Tesla y Rivian, aunque en estos casos será necesario contar con certificaciones técnicas del fabricante al no existir importadores oficiales en el país.

Además, podrán utilizar el cupo marcas no estadounidenses que producen en Estados Unidos, como Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, entre otras.

El punto más polémico: cómo se reparte el cupo

A diferencia del régimen de híbridos y eléctricos, donde el cupo se divide entre las terminales agrupadas en Adefa y los importadores nucleados en CIDOA, en este acuerdo no hay un reparto porcentual.

La reglamentación establece que las unidades se nacionalizarán por orden de llegada a la Aduana, un mecanismo que podría beneficiar a las empresas de mayor tamaño y capacidad operativa, dejando en desventaja a importadores más chicos.

Este punto anticipa controversias dentro del sector automotor, en un contexto donde el acuerdo aparece más como un complemento limitado que como una solución estructural para ampliar la oferta de vehículos en el país.