Chimbas volverá a vestirse de fiesta con una nueva edición del tradicional Carnaval, que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de febrero, con una fuerte impronta cultural, familiar y de impulso a la economía local. Así lo confirmó la intendenta Daniela Rodríguez, quien brindó detalles de la organización y destacó que el evento genera un gran impacto económico en los sanjuaninos.

El Carnaval de Chimbas tendrá grandes atracciones FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE

“Los esperamos a todos en la edición 2026”, expresó la jefa comunal, al anunciar que este año participarán cinco comparsas: Asociación Civil y Deportivo Imperio, Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Juventud y Amistad, y la incorporación de una nueva agrupación surgida del semillero del carnaval, Samba de Raíz. “Para nosotros es un orgullo que después de muchos años vuelva a renacer una nueva comparsa”, subrayó.

Rodríguez remarcó que el municipio realizó un fuerte acompañamiento a las agrupaciones, entendiendo al carnaval como parte de la denominada industria naranja. “Creemos en la puesta en valor de nuestra cultura, pero también en la reactivación de la economía local. Antes, durante y después del carnaval se generan muchos puestos de trabajo directos e indirectos”, señaló.

Confirmaron la presencia de cinco agrupaciones. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE

La venta de entradas comenzará el martes 10 de febrero en el edificio municipal, de 9 a 13 y de 17 a 19. Además, se habilitó un nuevo punto de venta en el camping de Villa Observatorio, con atención de 10 a 19. Durante las noches del evento, también habrá boleterías habilitadas desde las 19 en el Complejo Ferial.

El valor de la entrada general será de $5.000, con una actualización mínima respecto al año pasado, y el estacionamiento tendrá un costo de $3.000 para autos y motos. Jubilados, menores de 6 años y personas con discapacidad tendrán ingreso gratuito. El corsódromo abrirá a las 20, mientras que el espectáculo comenzará puntualmente a las 22.30.

El predio contará con tribunas, un espacio gratuito para quienes asistan con reposeras y un patio gastronómico renovado. Desde la organización se informó que estará prohibido el consumo de alcohol y el uso de espuma, con el objetivo de cuidar a las familias y preservar los trajes de las comparsas.

Finalmente, la intendenta destacó el trabajo articulado de todas las áreas municipales y el compromiso de las familias que integran las agrupaciones. “Cada actividad que hacemos, donde vemos a la familia involucrada, creemos que es el camino para que nuestra ciudad y quienes vivimos en ella seamos mejores cada día”, cerró.