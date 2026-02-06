En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Estados Unidos, la República Argentina informó a la Justicia norteamericana sobre la situación del oro que integra las reservas del Banco Central, en respuesta a un requerimiento vinculado al proceso de discovery solicitado por los demandantes.

La presentación consistió en una declaración jurada elevada ante la jueza Loretta Preska, a pedido expreso del tribunal, y fue firmada por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía. En el escrito, el Estado argentino dejó constancia de que esa repartición no posee conocimiento sobre la información solicitada, particularmente en lo referido a la ubicación del oro del Banco Central.

Según indicaron fuentes oficiales, la presentación tuvo un carácter estrictamente formal y se limitó a cumplir con lo requerido por la Justicia estadounidense, sin aportar datos adicionales ni habilitar el acceso a información sensible vinculada a activos estratégicos del país.

En paralelo, el Gobierno nacional volvió a enfatizar uno de los ejes centrales de su estrategia de defensa: las reservas del Banco Central gozan de inmunidad soberana y no están sujetas a ejecución, ni en Estados Unidos, ni en la Argentina, ni en ningún otro país. Esa protección, sostienen desde el Ejecutivo, se encuentra respaldada por el derecho internacional, la legislación local y los principios que regulan la independencia entre el Estado y su banco central.

Mientras tanto, continúa pendiente la resolución sobre el pedido de suspensión de todo el proceso de discovery presentado por la defensa argentina. En caso de que la jueza Preska rechace ese planteo, el Gobierno anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito para intentar frenar una instancia que considera improcedente.

Desde el entorno oficial expresaron un fuerte rechazo a la estrategia del fondo Burford, al considerar que los pedidos impulsados exceden el marco del litigio y avanzan sobre activos protegidos por normas constitucionales y principios básicos del derecho internacional.