Luego de no obtener respuestas concretas en el ámbito de Defensa al Consumidor, un grupo de damnificados por el caso Branka Motors se manifestó este viernes 6 en la puerta de Tribunales, en pleno microcentro sanjuanino. La protesta se concentró sobre calle Rivadavia, donde los afectados exhibieron carteles y exigieron información sobre el avance de la causa judicial por presuntas estafas.

Los afectados pidieron que la Fiscalía informe los pasos a seguir. FOTO: GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE

Los manifestantes reclamaron la presencia de un fiscal o de un ayudante fiscal que pudiera explicarles el estado de la investigación. “Queremos ver qué respuesta nos dan o cuáles son los pasos a seguir. Hasta que no baje el fiscal o un ayudante del fiscal, no nos vamos a ir”, expresó Oscar, uno de los damnificados, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Según relataron, el objetivo de la convocatoria fue conocer si la causa registró avances, cuántas personas estarían implicadas y si ya fueron identificadas. “Nadie nos ha dicho más nada. Queremos saber si tenemos que buscar asesoría legal por nuestra cuenta o hacerlo de manera grupal”, señalaron.

Los afectados también explicaron que, mientras el reclamo estuvo en Defensa al Consumidor, contaban con representación legal a través de la propia defensoría. Sin embargo, tras el cierre de la instancia administrativa, la incertidumbre creció. “Acá no sabemos cómo tenemos que hacer”, lamentaron.

En ese contexto, indicaron que la semana pasada habían depositado expectativas en una audiencia conciliatoria, donde el abogado de la empresa prometió una solución. “Quedaron en un cuarto intermedio y hoy iban a entregar una propuesta para todos los damnificados, pero nunca se presentó”, aseguró Oscar.

Ante ese escenario, los denunciantes evalúan avanzar por la vía penal o civil. El grupo recordó que ya se acumulan más de 280 denuncias y que la movilización de este viernes representa solo a una parte de los afectados. “Somos muchos más”, advirtieron.