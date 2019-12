Jockeys, entrenadores y dirigentes del turf elogian a Pablo Falero a horas de su retiro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La despedida de Pablo Falero, que tendrá lugar el sábado en el hipódromo de San Isidro después de que el jockey corra al caballo Fromm en el Gran Premio Carlos Pellegrini, motivó el elogio de sus colegas, entrenadores y dirigentes del turf argentino.



Entre las muchas voces que lo saludan por su despedida tras 28 años de carrera en Palermo, San Isidro y La Plata, y después de lograr más de 9 mil victorias, se destacan las siguientes:



--Wilson Moreyra, (jockey): "Está entero en lo físico y también en lo mental, y corre con gran inteligencia. Falero vive enseñando en cada carrera y solo él sabrá las razones de su retiro. Cuando yo llegué a Palermo y a San Isidro, me di cuenta enseguida de que era un tipo distinto. Es humilde y se merece la mejor de las despedidas".



--Jorge Mayansky Neer (entrenador): "Conozco a Falero desde que llegó en 1991. Siempre me gustó su humildad y su tranquilidad para nunca apurarse con un caballo. Ha sido un jockey completo. Por completo digo que nunca tuvo problemas para correr la corta distancia, la media y las carreras de fondo. En todas fue un crack".



--Juan Carlos Noriega (jockey): "Un tipazo, un ser humano trabajador al cien por cien y con una gran personalidad arriba del caballo".



--Francisco Goncalves (jockey brasileño): "Es un hombre muy capaz arriba del caballo y muy buena gente en el trato personal. Es serio, ordenado y por demás responsable. Le deseo lo mejor si es que se va a dedicar a ser cuidador".



--Guillermo Frenkell Santillán: "Yo tuve en los últimos años tres jinetes de primera línea. Uno fue el peruano Jacinto Herrera, el otro fue Rubén Laitán y ahora lo tengo a Pablo Falero, que significa integridad, sinceridad y trabajo incansable. Está atento desde la mañana a la noche. No hay necesidad de decirle nada. En estos momentos todos mis caballos corren relajados, a diferencia de los años anteriores que salían de las gateras con mucha fuerza. Falero se adaptó muy bien a lo que quiero. Sí él quiere pasar a la profesión de entrenador, le deseo toda la suerte del mundo".



--Roberto Bullrich (presidente de la Comisión de Carreras del hipódromo de Palermo): "Puedo definir a Falero en dos palabras: es un verdadero fuera de serie. Nada más".



--Adrían Giannetti (jockey): "Un jockey que nació para enseñar en cada maniobra y en cada gesto que hace apenas se larga la carrera. Es admirable".



--Juan Cruz Villagra (jockey): "¿Quien puede negar a Falero?. Es un jinete con gran fama internacional, un jockey super completo en todo el sentido de la palabra":



--Carlos Daniel Etchechoury (entrenador): "Un profesional todo terreno. Hemos trabajado poco con él y lo conozco en toda su medida. Nos tenemos mutuo respeto y afecto. El, yo lo sé, habla muy bien de mí como ser humano y eso me llena de satisfacción".



--Nestor Mazzei (amigo de Falero): "Es el arte hecho jockey. Yo vengo a los hipódromos desde hace 50 años y nunca vi nada igual. Le he visto ganar carreras imposibles. Y es un gran tipo".



--Pablo Sahagián (entrenador): "Si agarra como entrenador va a andar bien porque es un tipo inteligente y va a tener apoyo de buenos haras. Yo corría cuando él vino desde Uruguay. Y hay que decir que todo lo que tiene se lo ganó de muy buena manera. Como jinete está entero y podría correr otros 5 años, pero cada cual sabe lo que hace".



--Juan Udaondo (entrenador): "Cuando corre un caballo de punta es imbatible. Y cuando viene midiendo la carrera es peligrosísimo, porque tiene un cronómetro en su mente. Es, en pocas palabras, un tipo tocado por la varita mágica. Le he visto hacer hazañas".



Final a todo Pablo Falero: "Yo aprendí de todos los jockeys. Los miré bien y siempre seguí aprendiendo. Nunca pensé que no tenía nada para aprender. Uno aprende de todos porque hasta el menos avezado nos puede dar la clave de un detalle".