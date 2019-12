Jorge Espejo pidió al gobierno provincial un auxilio de $20 millones

Después de anoticiarse que las arcas municipales quedaron vacías, más una deuda que ronda los tres millones de pesos, el nuevo intendente de Iglesia, Jorge Espejo, con la calculadora en mano pidió un auxilio de $20 millones a la provincia para hacerle frente a los gastos que el municipio tiene hasta fin de año. Entre ellos: pagar sueldos, aguinaldos y costos de servicios básicos como los de alumbrado, barrido y limpieza.

“Creemos que mañana (por este miércoles) vamos a tener confirmaciones sobre los 20 millones que le hemos pedido al gobierno de la provincia”, le dijo expectante a DIARIO HUARPE Espejo “Una ayuda que nos va a ayudar a terminar el año sin problemas”.

La presentación formal la hizo el municipio de Iglesia la semana pasada, y desde ese día el equipo administrativo del norte sanjuanino espera expectante la contestación del ministerio de hacienda de la provincia. Y no es para menos, ya que la paz social en el departamento depende de esa contestación.

Sobre los 100 millones

Dentro de los 100 millones de pesos que se ha gastado la gestión de Marcelo Marinero en 39 días, hay pagos que estarían bien hecho, pero otros dudosos. Y es ahí donde los contadores y abogados de la nueva gestión están acercando la lupa.

“Hay pagos bien hechos”, dijo Espejo “Pero hay pagos que llaman la atención y son en esos pagos los que estamos analizando administrativamente”.

A la hora de adelantar si se hará o no presentaciones legales por la irregularidades administrativas que se detecten, el intendente precisó que ya se está trabajando en el documento; no obstante no tiene fecha estimada de la presentación.