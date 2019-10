Jorge Macri destacó el "liderazgo indiscutido" del presidente, tras una entrevista en Gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en su despacho al intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien aseguró que los resultados electorales obtenidos por Juntos por el Cambio a nivel nacional consagran al saliente mandatario en un lugar de "liderazgo indiscutido de una oposición que tiene que estar unida", para "defender la mirada de cuatro de cada diez argentinos que no piensan igual" que el presidente electo Alberto Fernández.



"Él siente muy fuerte un mandato que le dio la gente y va a estar a la altura de ese mandato, porque las marchas lo ponen en un lugar distinto, la gente pidiéndole que no afloje ni los abandone. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy", sostuvo el jefe comunal, reelecto el domingo, en diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada tras ser recibido por su primo en el despacho presidencial.



Asimismo, agregó: "Estuvimos charlando y evaluando la elección. Ví a un Presidente muy entero y muy satisfecho con la tarea realizada, que asumió un rol de liderazgo muy importante después de las PASO".



En ese sentido, explicó que el "haber sacado más del 40 por ciento de los votos" es lo que lo consagra su "liderazgo indiscutido", el de una "oposición que tiene que estar unida y que tiene que permitir que se gobierne, pero donde además se defienda también una mirada donde cuatro de cada diez argentinos no piensa igual que quien va a gobernar".