Jorge Rojas se presenta por primera vez en el Festival del Carrerito

Jorge Rojas estará en el Festival del Carrerito Sanjuanino, fiesta popular del departamento 25 de Mayo. Lo confirmó el intendente Juan Carlos Quiroga este miércoles 10 de noviembre en conferencia de prensa.

El festival tendrá lugar el 10 y 11 de diciembre con entrada libre y gratuita. Será la primera vez que Rojas se presente en este festival.

Además habrá show con academias de baile que recibirán un subsidio para poder reequiparse y refaccionar vestuario, destinado a esta presentación y próximas funciones.

También tendrán lugar artistas veinticinqueños y de todo San Juan. También se podrá degustar platos típicos.

Sobre la vuelta de la fiesta, después de que en 2020 no se realizara por las restricciones sanitarias contra la Covid-19, Quiroga comentó que “Esta fiesta no podemos dejar de hacerla, no podemos dejar que nos gane porque es parte de nuestra tradición”.

“Con los números que está manejando el gobierno (respecto a casos positivos) se nos ha abierto esta puerta para distraer y hacer distraer al pueblo, yo creo que hay que aprovecharla“, comentó el intendente.