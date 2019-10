Jornada "contra la pobreza, por el trabajo y el salario" en Santa Cruz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un plenario de trabajadores opositor a la unidad de las centrales sindicales nacionales, encabezado por la CTA Autónoma Santa Cruz, anunció para mañana una "Jornada contra la Pobreza, por el Trabajo y el Salario" con manifestación callejera en Río Gallegos, informaron fuentes gremiales. La Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) adhirió a la jornada con un nuevo paro de 24 horas y convocó a la marcha a través de sus redes sociales, con las consignas de "inversión urgente en Salud y Educación". La CTA Autónoma, que en Santa Cruz conduce el referente del Partido Obrero Miguel Del Plá, y Adosac, encabezaron el plenario de trabajadores que el 5 de octubre pasado se diferenció de la búsqueda de unidad de las centrales sindicales nacionales, por considerar que no es en función de sus bases sino del gobierno de turno. "No hay unidad de los trabajadores de base, sino de una dirigencia en función del candidato que aparentemente tiene más posibilidades de ser electo", dijeron a Télam voceros del plenario. El encuentro repartió críticas a las administraciones de Mauricio Macri y de Alicia Kirchner, como también a la posibilidad de encolumnarse tras el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Además de Adosac y sus sectores internos, son parte del plenario, delegados y referentes gremiales de Salud, Judiciales, Jubilados de YCRT agremiados en ATE y sectores gremiales de izquierda. El gremio mayoritario de los maestros demanda el adelantamiento de paritaria con una propuesta salarial para la segunda parte del año. El gobierno provincial aduce que las medidas dispuestas por el gobierno nacional tras las PASO afectan sus ingresos y no puede dar un aumento. La administración aplazó la discusión para mediados de noviembre, cuando caduca el decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que congela el precio del barril de crudo.