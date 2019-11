José Castro: “Desde el Concejo están montado una novela para tener prensa gratis”

El miércoles, cuando José Castro vuelve a la intendencia (después de tomarse unos días de licencia por estrés), la presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Valeria Garay, se descargó en las redes sociales y con duros términos se dirigió al jefe comunal (ver Mirá También) y frente a ello Catro le contesta.

“Es una locura lo que están haciendo. Quieren crear conflicto donde no hay conflicto. Están montado una novela, para tener prensa gratis”, dijo Castro.

Según el jefe comunal a Valeria Garay la puso él en el cargo. Ya que al tomarse licencia médica, ella como presidente del concejo deliberante, queda cargo de la intendencia.

“Yo la puse en ese cargo cuando pido licencia”, dijo Castro. “Por eso no entiendo el reclamo de Garay. O mejor dicho: no sé cuál es el reclamo. Porque no es ilícito presentarse a trabajar antes de tiempo”.