El martes 28 de marzo, el CEO de Lundin anunció que buscaban un accionista para la siguiente etapa de Josemaría, lo que puede traducirse como una puesta en venta de parte del proyecto ubicado en Iglesia. La noticia no empezó a circular en medios sanjuaninos y argentinos hasta este miércoles y generó sorpresa.

Tras este “bombazo”, la reacción en el empresariado fue de cierta tranquilidad, sobre todo en los mineros, porque hablan de un proceso normal en el sector. DIARIO HUARPE habló con proveedores y empresarios de otros sectores para saber cómo recibieron la noticia.

La versión que analizaron como tranquilizadora es la original, la entrevista de Peter Rockandel, el CEO, a la revista Bloomberg. “Entendemos que, según esta primera publicación, tiene una lectura de crecimiento, no reviste gravedad”, dijo Daniel Cárcamo, de Casemi.

Dijo que, desde una mirada empresaria, salir a buscar un inversor “no tiene nada de malo” y que si bien los socios de la cámara mostraron cierta inquietud, entienden que no habría cambios inmediatos. “Hay que intentar no ser apocalípticos, hacer un buen análisis de información”, relató.

En la misma línea se ubicó Julián Rins, de la Cámara de la Construcción, un rubro que tiene muchísimas expectativas, porque el inicio de la construcción de la mina cambiaría totalmente el rumbo de las empresas locales. “En base a la información de Bloomberg, están buscando fondear el proyecto”, explicó.

En la información original, Rockandel de había referido justamente a esto, a buscar un socio que permita avanzar a la siguiente etapa, que es iniciar las obras, que costarían cerca US$7.000 millones y requeriría de 10.000 trabajadores en su pico.

En la entrevista, el CEO de Lundin dijo que si se asociaran con una empresa senior, de mayor tamaño, están dispuestos a entregar el control de la mina. Sobre esto Rins dijo que no lo ve como un problema. “Veladero empezó así, de hecho, el dueño original era Lundin y se lo vendió a Barrick”, recordó el empresario sanjuanino.

“Creo que puede ser una oportunidad, no lo veo en sí mismo como algo negativo. Si se concreta es con quién y de ahí cuáles son sus planes”, agregó Rins. Cárcamo de la Casemi opinó similar y dijo que “en principios no debería haber cambios, no los afecta quién sea el capital que está invirtiendo. Si no hay cambios de objetivos seguiría con el mismo ritmo, que está ralentizado a la espera de definiciones a nivel nacional”.

Justamente en estas definiciones puso el foco también Hugo Goransky, integrante de la Unión Industrial Argentina. Si bien coincidió en que estos son pasos que se dan dentro de la industria minera, también dijo que esto fortalece la necesidad de dar previsibilidad a los inversores.

“Desde la Unión Industrial Argentina estamos impulsando una especie de paraguas para los inversores como se implementó en Vaca Muerta. Queremos que el Gobierno nacional entienda la importancia de que estos inversores tengan asegurado que van a poder recibir en sus casas matrices las utilidades”, opinó el empresario.