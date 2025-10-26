La jornada electoral no solo define quién ocupará una banca en el Congreso, sino que también sirve como un termómetro para medir el apoyo a las gestiones provinciales. En este contexto, Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía, confía plenamente en que el respaldo ciudadano al Gobernador Marcelo Orrego se extienda a la lista de candidatos a diputados.

Tras emitir su voto, el intendente compartió su análisis sobre el pulso político en la provincia. "La verdad que en ese aspecto hemos sentido mucho cariño, mucho respeto por parte de la gente hacia el gobierno, con una imagen del Gobernador muy positiva", sostuvo el jefe comunal, basando su optimismo en esta percepción.

La principal expectativa de la jornada, según Orrego, es que esta buena sintonía entre el electorado y la figura del mandatario provincial se traduzca directamente en votos para el resto de la boleta: "Que Dios quiera que se pueda trasladar en las urnas a nuestro querido vicegobernador y candidato a diputado."

Pese a esta esperanza, el intendente mantuvo la cautela de un dirigente experimentado, reconociendo el rol soberano de la gente. "Así que con mucha expectativa, sabiendo de qué siempre las elecciones quien termina definiendo es el electorado, son los vecinos", señaló.

No obstante, su confianza en el buen criterio de los sanjuaninos es alta. El jefe comunal está convencido de que la ciudadanía valorará las acciones del gobierno provincial y optará por la continuidad del proyecto político. "Pero tengo mucha confianza en que los sanjuaninos van a saber elegir. Y si eligen, van a elegir bien. Si sabemos que acá en San Juan, las cosas van a seguir como corresponden, por el camino que se venían llevando," enfatizó.

Para el intendente de Santa Lucía, la elección es una ratificación de las políticas implementadas por la actual gestión, destacando su carácter inclusivo y resolutivo. "Son políticas que el Gobernador ha implementado, que son transversales, que son de equidad, de equilibrio, de igualdad, de oportunidades para todos," enumeró, subrayando además el foco en la gente trabajadora y la solución a problemas de larga data.

Finalmente, Juan José Orrego cerró su reflexión con la convicción de que el esfuerzo y los resultados de la administración provincial se verán recompensados: "Siempre buscando y valorando a la gente trabajadora, resolviendo muchos problemas de vieja data. Y que creo que hoy día en las urnas se van a ver reflejados". El oficialismo espera, entonces, capitalizar la imagen del Gobernador para asegurar una fuerte representación legislativa.