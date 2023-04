Juega San Martín y Masuero adelantó: “Ante All Boys tenemos que ratificar nuestro momento”

Tras un arranque de torneo sin mucha claridad que motivó la salida de Andrés Yllana, San Martín ganó las dos fechas siguientes y esa racha positiva es la buscará continuar este viernes, cuando desde las 15 visite a All Boys por la novena fecha de la Primera Nacional. Realidad que su capitán, Abel Masuero, busca darle continuidad el destacar que “hoy todo se va acomodando, el nuevo técnico (por Monasterio) tuvo que ver y la confianza en los jugadores se va viendo de a poco”.

La llegada de César Monasterio a la conducción técnica y la fecha con interinato de Raúl Antuña le dieron a San Martín la posibilidad de meterse en la pelea y escalar posiciones con los triunfos sobre Estudiantes de Río IV (2-0) y antes ante Defensores de Belgrano (1-0). Pero además modificó el ánimo del plantel y Masuero lo manifestó. “Se trabaja de otra manera, si bien uno siempre tuvo la tranquilidad de haberlo dado todo cuando los resultados no se daban como queríamos al principio. Creo que fue un poco injusto todo porque el equipo había jugado buen futbol y era injusto no poder convertir”.

Por ello es que Monasterio no cambiaría el equipo para medirse ante All Boys más allá de la vuelta de Dante Alvarez tras la expulsión y Nicolás Peliatay recuperado de la lesión. Por ende, la probable formación sería con Mariano Monllor; Alejandro Molina, Abel Masuero, Augusto Aguirre y Leonel Bontempo; Benjamín Borasi, Jonathan Blanco, Francisco Grahl y Cristian Sánchez; Sebastian González; y Nicolás Franco.

Masuero es el jugador más experimentado y que sea el capitán lo refleja. Es el equilibrio en el fondo y la voz de mando dentro de la cancha y también afuera, donde no duda en afirmar que la salida de Yllana benefició al equipo. “Lo hablamos en el plantel que esos cambios generan cosas buenas más allá de lo que duele porque gente se queda sin trabajo. A veces esto potencia las cualidades de cada jugador dentro del plantel y se notó en los dos últimos partidos. Fuimos a una cancha muy difícil como la de Defensores de Belgrano y nos trajimos los tres puntos y lo ratificamos acá que era lo que necesitábamos para generar la confianza de la gente”.

La fecha 9 marca que ante All Boy el verdinegro irá por su tercer triunfo al hilo, y más aprovechabdo que All Boys hace cuatro partidos que no gana (tres empates y una derrota). “Hay que seguir, nos toca un equipo al que no hay que subestimar para nada, pero viene de un momento complicado y trataremos de aprovecharlo, de lastimarlo, de presionarlo, de jugar en su campo e intentar resolver el partido lo antes posible porque tenemos que ratificar nuestro momento”, agregó Masuero sobre la táctica a aplicar.