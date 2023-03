Son 70 niños que esperan con ansias que llegue el martes y el jueves para ir a entrenar. Van a divertirse con la pelota, mientras los profes buscan en la recreación la fórmula para enseñarles a jugar al fútbol. Porque los chicos son felices corriendo detrás de balón, donde todos juegan a ser Messi, a gritar un gol.

Es la escuela de fútbol San Juan Vial Club, en la que mientras los papás observan detrás del alambrado, en la cancha son los chicos y los profesores. Obedientes, ocurrentes, simples y la sonrisa en cada puntapié que le dan a la pelota.

Con la camiseta de la Selección Argentina, porque el furor del mundial todavía sigue, el entrenamiento empieza. Son 70 entre varones, nenas y dándole lugar al deporte inclusivo. Porque el fútbol es para todos y porque a su vez enseña códigos de vida que inculcan los profes, mientras les muestran cómo hacer el mejor pase en profundidad para que el compañero quede frente al arco y pueda convertir el gol.

Maximiliano Castillo, Mauricio “Bruja” Tello y Lucas García son quienes llevan adelante la escuelita de fútbol San Juan Vial, en calle Maipú pasando Rawson (frente a la Villa América), que nació hace cinco años cuando Diego Castillo (hermano de Maxi) y en conjunto con los directivos de Vialidad se propusieron darle un lugar de recreación y fútbol a los chicos.

“El fútbol es mi vida, mi pasión y enseñarles a los chicos y que se vea reflejado el día de mañana lo que uno le enseñó es el premio más grande para un profe. Ver durante dos o tres años seguidos al mismo chico y observar como creció en lo futbolístico es la mayor satisfacción”, cuenta Maxi Castillo, el coordinador de la escuelita.

Es unir en un par de horas que dura cada práctica la parte recreativa de la competitiva. “Tratamos de enseñarles las bases del fútbol, que sepan perder y ganar. Pero lo más importante es que los chicos se diviertan sea cual sea el resultado”, cuenta Maxi, y agrega: “en los entrenamientos dividimos una parte de juego y otra de enseñanza, y en las competencias que hay que competir y tratar de ganar, pero que si se pierde no pasa nada y si se gana se festeja, pero la enseñanza siempre tiene que ser a través del juego”.

Cada logro en la escuelita se mide en sonrisas. “Los chicos vienen a divertirse y por eso uno tiene que programar los entrenamientos para que se diviertan, se rían y quieran volver. Si el chico regresa es una señal que las cosas las estamos haciendo bien. La felicidad de ellos corriendo detrás de una pelota es la que no llena a nosotros”, afirma Maxi.

El coordinador de la escuelita, que en su etapa como futbolista vistió la camiseta de Trinidad, entre otros clubes, y Huarpes en el futsal, resalta que haber jugado al fútbol le facilitó las cosas porque conocer un vestuario contribuye para trasmitirle y enseñarles valores a los chicos.

Ver la cara de los pequeños, en etapa de escuelita, es la mejor evidencia de que no tienen frustraciones. “Tristeza te da perder una final, pero los chicos a los cinco minutos ya están jugando y pidiendo otro partido. El fútbol tiene que ser siempre felicidad, alegría, trabajo, de los chicos, de los padres y de los profes y ver ese esfuerzo por llegar no tiene precio. Acá no hay tristeza, solo bronca de los 5 minutos posteriores si hubo una derrota, todos los demás es alegría porque a través del juego y la diversión ponemos disciplina, le marcamos un camino y ponemos límites para formar personas, que es fundamental para practica cualquier deporte”. Esa es la filosofía de San Juan Vial Club, donde la felicidad está presente detrás de cada pelota.

El dato

La escuela de fútbol San Juan Vial Club funciona los martes y jueves de 18.30 a 20.30 hs, en Maipú pasando Avenida Rawson para niños de cuatro a 13 años. Para información comunicarse al 264-4631721.

Las promesas

Bautista Ramírez (8 años). Ídolo: “Dibu” Martínez

Joaquín Quiroga (8 años). Ídolo: Lionel Messi

Thian Riveros (8 años). Ídolo: Lionel Messi

Gael Castillo (8 años). Ídolo: Lionel Messi

Santino Bruna (10 años). Ídolo: Lionel Messi