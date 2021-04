Jueza pidió informes para resolver el caso del sanjuanino que intentó impedir que su pareja abortara

Un sanjuanino pidió que su pareja no abortara porque él quería ser padre. Para eso presentó una medida cautelar en la Justicia, que primeramente recayó en el Juzgado de Familia, a cargo de Marianela López. Esta se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado Civil Nº 11 de Amanda Días, que pidió informes para saber si la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, que corresponde por ley, se había efectuado. Esto a fin de resolver el pedido del joven, no antes sin estudiar si tiene competencia o no sobre lo solicitado, indicaron fuentes judiciales.

La magistrada Días mandó las solicitudes al Ministerio de Salud Pública, a la Obra Social Provincia y al Sanatorio Argentino. Los oficios revestían el carácter de urgente.

Una vez que tenga la información, la jueza determinará qué decisión judicial cabe a esto y lo informará en el transcurso de la tarde del sábado, el día del domingo o el lunes, señalaron fuentes de Tribunales. La resolución puede establecer un precedente en la Justicia sanjuanina, ya que puede derivar o no en una catarata de demandas en este sentido.

El sanjuanino dio una entrevista televisiva en la que contó que se enteró de que su pareja quería abortar cuando le llegó un llamado de la obra social para que ratificara el pedido del IVE. “Al final me encontré con la sorpresa de que estaba haciendo los trámites para abortar a espalda mía. Lo estaba haciendo a nombre mío con mi obra social”, añadió sorprendido.

El hombre desconoce si la mujer, con la que ahora están “distanciados”, se hizo el aborto. “Si es así quedará en la consciencia de esa persona”, dijo. “Duele cuando eres papá, cuando viste una ecografía en donde te diste cuenta de que había vida, que ya se interrumpió”, agregó entre lágrimas.

“El expediente puede que esté en trámite en la Obra Social Provincia, pero la realidad es que la práctica ya se hizo y es correcta porque estaba dentro de las previsiones de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, dijeron a DIARIO HUARPE, fuentes calificadas.

Se entiende que el trámite ahí puede continuar, pero no tiene sustento lógico, ya que la IVE ya se hizo debido a que la normativa amparaba a la interesada porque estaba dentro del plazo que permite para acceder a un aborto, hasta 14 semanas. La mujer cursaba la semana 12, según contó el hombre en su primera entrevista, que fue por radio en AM 1020.

La Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigencia el 24 de enero del 2021. Si bien rige en todo el territorio nacional, en la provincia aseguran que todavía hay conflictos relacionados con su aplicación.

Para acceder a la interrupción, las mujeres deben llamar al 0800 222 3444 de Nación. En esta línea, asisten a la solicitante y le informan el centro de salud más cercano en el que podrán atenderla. Después, un médico de ese lugar se comunica con ella y pactan una consulta médica.