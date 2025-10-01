Julián Álvarez y su pareja Emilia Ferrero sorprendieron a sus seguidores al anunciar que su primer hijo se llamará Amadeo, una elección que emocionó al entorno íntimo y a los fanáticos, quienes especulan que es un posible homenaje al histórico arquero de River Plate, Amadeo Carrizo. La noticia fue revelada por Álvarez durante una entrevista, en la que su pareja también confesó que la fecha estimada de parto es el 1 de enero, aunque espera que el nacimiento ocurra antes.

La noticia no solo generó ternura entre los fanáticos. También desató especulaciones entre los hinchas de River Plate, quienes interpretaron el nombre como un posible homenaje al ídolo eterno del club.

El anuncio se dio en medio de una entrevista para DSports. El exjugador de Los Pumas, Agustín Creevy, fue quien consultó a Álvarez por el nombre elegido para el bebé. Con una sonrisa, el delantero respondió: “Por ahora, Amadeo”. De esta manera, confirmó la elección frente a la sorpresa del periodista.

Por su parte, Emilia Ferrero también habló del tema en una conversación con Creevy. La influencer se encontraba en el palco del estadio. Allí, Emilia reveló que la fecha estimada de parto es el 1 de enero, aunque confesó que espera que el nacimiento se adelante.