La afirmación de Eduardo Cáceres sobre que Marcelo Orrego no es el único candidato de Juntos por el Cambio San Juan en el armado de una candidatura a gobernador, generó que el propio diputado nacional saliera a responderle en duros términos. Esto destapó la interna del espacio opositor con miras a las elecciones 2023.

El dirigente del PRO expresó en DIARIO HUARPE que "en este momento Orrego es el hombre más resonante y tuvo el apoyo de Rodríguez Larreta en su última visita. Pero esto no es definitivo, ya que si vemos los ejemplos de Chile o Perú, aún hay tiempo para que surja otra persona que capte los deseos de los sanjuaninos y consiga los votos para erigirse como gobernador".

Estas declaraciones generaron que el líder de Producción y Trabajo saliera a contestarle por Radio Sarmiento, ya que expresó que "no he tenido la oportunidad de hablar con candidaturas con ninguno". Además, el legislador nacional no ocultó su intención de criticar a Cáceres sobre los hechos ocurridos recientemente y afirmó que "lo más respetuoso es que el mismo PRO sea quien lo defina. Todos los que quieran ser candidatos pueden serlo, para eso es la democracia".

El roce entre estos dirigentes se da en el contexto en que el santaluceño asoma como el posible candidato a Gobernador encabezando la lista de Juntos por el Cambio San Juan. Incluso este panorama parece tener la venia del PRO que lidera actualmente Enzo Cornejo, hombre que heredó el cargo partidario luego que Cáceres recibiera una denuncia por violencia de género por parte de Gimena Martinazzo.

Esta movida repentina del tablero de conducción del partido macrista llevó a que la nueva conducción atara acuerdos con el armado opositor, encabezada por Producción y Trabajo que se consolidó en las Legislativas 2021 con una lista liderada por el orreguismo y secundada por Cornejo.

Este hecho obtuvo los resultados esperados para todos los actores y se renovó con miras al 2023 para lograr la victoria en la elección provincial en la que buscan imponerse y así terminar con la gestión que lidera Sergio Uñac.