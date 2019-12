Justicia europea beneficia a ex presidente secesionista catalán en otro revés para España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La máxima corte de la Unión Europea (UE) revocó hoy un fallo que impidió al fugitivo ex presidente catalán Carles Puigdemont asumir su banca en el Parlamento Europeo, en otra victoria legal para el movimiento secesionista de Cataluña frente al Estado español.



En julio, Puigdemont y su ex ministro de Salud Toni Comín apelaron ante la Corte General de la UE luego de que las autoridades españolas no los consideraran eurodiputados pese a haber ganado escaños en la Eurocámara en las elecciones europeas de mayo pasado.



Pero la corte europea rechazó la solicitud, alegando que como España no incluyó sus nombres en la lista oficial de legisladores enviados al Parlamento Europeo (PE), "los demandantes no fueron declarados electos de manera oficial".



Sin embargo, la Corte de Justicia de la UE, una instancia superior, falló hoy que aquella decisión "queda anulada y el asunto se devuelve a la Corte General para un nuevo examen".



Puigdemont y Comín han estado viviendo en el exilio en Bélgica desde que huyeron de España en 2017 por haber liderado una campaña para independizar a la norteña región de Cataluña que incluyó la celebración de un referendo secesionista ilegal.



Varios otros miembros de aquel gobierno catalán, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, fueron condenados en octubre pasado y recibieron penas de hasta 13 años de prisión por su rol en la celebración del referendo.



España ha emitido órdenes de arresto contra Puigdemont y Comín, pero éstos apelaron y la Justicia belga hasta ahora se ha negado a entregarlos a España.



En un hecho simbólico luego de que se conociera el fallo judicial, Puigdemont y Comín ingresaron hoy en el PE en Bruselas y recorrieron la gran sala donde se celebran sus sesiones.



La Eurocámara estaba cerrada porque los legisladores ya han regresado a sus países puesto que la sesión plenaria de esta semana se realizó en la sede que el PE tiene en la ciudad francesa de Estrasburgo, y terminó ayer.



Antes del fin de la sesión, la Eurocámara levantó ayer el veto que había impuesto a los dos líderes independentistas de acceder a sus instalaciones, y hoy se les concedió una acreditación temporal por un día antes de que puedan asumir formalmente sus bancas.



"Es importante que esta situación se resuelva antes de las fiestas", dijo Puigdemont a periodistas, informó la agencia de noticias Europa Press.



El ex presidente catalán dijo que quería que el PE explique "qué mecanismo tiene para compensar a ciudadanos europeos que han estado sin representación durante los últimos seis meses".



"Cada minuto cuenta, se están violando derechos fundamentales", agregó.



El referendo independentista de Cataluña, que desató una fuerte represión del Estado español, provocó una de las mayores crisis políticas de España en décadas, y las protestas continúan en la rica región de 7,5 millones de habitantes.



La decisión del TJUE llegó un día después de que fallara que Junqueras, preso en España tras ser condenado a 13 años de cárcel y también electo al PE en mayo, gozaba de inmunidad como eurodiputado cuando se lo enjuició.



El tribunal con sede en Luxemburgo dijo que, como cualquier otra persona electa eurodiputado, "goza, desde el momento que se anuncian los resultados, de inmunidad" para viajar, asumir sus bancas y participar de las sesiones.



"La Justicia ha llegado desde Europa. Se han vulnerado nuestros derechos y los de 2.000.000 de ciudadanos que nos votaron. Nulidad de la sentencia y libertad para todos! Persistan como hemos hecho nosotros", tuiteó Junqueras luego del veredicto.



Otros 11 funcionarios del ex gobierno catalán de Puigdemont y Junqueras fueron condenados en octubre y ocho de ellos también recibieron penas de prisión.



Se espera que el próximo enero Puigdemont y Comín obtengan la acreditación definitiva, una vez la Eurocámara haya contrastado sus declaraciones de intereses económicos e incompatibilidades y la renuncia a sus escaños en el Parlamento de Cataluña, pues el Parlamento Europeo no permite la dualidad de mandatos.



Puigdemont señaló también que querría viajar a Cataluña amparado por la inmunidad parlamentaria que acompaña al cargo de eurodiputado, pero no confirmó que vaya a hacerlo.