Kicillof afirmó que los argentinos y los bonaerenses "votan con el corazón"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, aseveró hoy que los argentinos y los bonaerenses “votan con el corazón”, y abogó por una elección "con tranquilidad y normalidad".



El postulante formuló esas declaraciones tras emitir su voto en la Escuela Nº 10 de Pilar, donde expresó su deseo de que los comicios "se den con normalidad, para que podamos decidir todos los argentinos y los bonaerenses y para que mañana sea un día tranquilo".



"Hoy estamos pensando en que la jornada se desarrolle bien, tranquila y que tengamos los resultados temprano", expresó el ex ministro de Economía en declaraciones a la prensa.



El diputado nacional dijo que espera que desde su espacio político puedan "colaborar" hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, pero remarcó que es el oficialismo el que tiene actualmente la "responsabilidad de cuidar bolsillo y el trabajo de la gente para que no haya problema".



Consultado sobre el escrutinio provisorio, dijo que augura "que todo ande bien" dado que hoy "es un día en que la sociedad está contenta y viene a expresare, a mostrar lo que piensa en el sistema democrático".



Kicillof detalló que pasará el día en la casa familiar, donde almorzarán pizzas y celebrarán el cumpleaños número 8 de Andrés, su hijo menor.



Por la tarde, el diputado partirá rumbo al "Complejo Cultural C", en Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita, donde su espacio esperará los cómputos.