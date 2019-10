Kicillof: "Hasta el 10 de diciembre los responsables son Macri y Vidal, no cogobernamos"

El gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo hoy que "hasta el 10 de diciembre los responsables" de las medidas políticas y económicas son "el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, porque el Frente de Todos no está cogobernando".



De esta forma se refirió a las conversaciones entre los equipos de transición, tanto en la Nación como en la provincia, tras manifestar que "hablamos con la gobernadora, ella se puso a disposición y le dije que vamos a trabajar por áreas, pero que a partir del 10 de diciembre nosotros vamos a revertir este ciclo de neoliberalismo".



Las declaraciones del ex ministro de Economía, que obtuvo 13 puntos más que Vidal en las elecciones del domingo pasado, fueron vertidas en un diálogo con radio 10, donde el dirigente lamentó "la forma" en la que son presentados los resultados electorales "en los grandes medios de comunicación".



"Vemos que frente a un fracaso contundente de Mauricio Macri se quiere presentar el triunfo del Frente de Todos como si hubiera sido algo menor, con sabor a poco, cuando se ganó en primera vuelta, con una victoria muy cómoda y holgada", analizó.



Así se refirió a los casi ocho puntos que obtuvo la oposición encabezada por Alberto Fernández, respecto de Juntos por el Cambio, según los datos del escrutinio provisorio.



"Fue un fracaso electoral el de Macri, uno de los únicos presidentes que no consigue una reelección después de cuatro años, y encima, en una primera vuelta con una derrota durísima. Sin embargo, se está tratando de instalar que Alberto ganó por poco, como una debilidad, algo que tampoco fue así", afirmó.



Según Kicillof, es "muy opresivo como determinada prensa siembra climas, y cuando Macri gana por un punto es una victoria abrasadora, mientras que cuando ganamos nosotros, y por tanta diferencia, parece que no alcanza".



"No podemos vivir confundidos, ni bailando la música que pone el oficialismo, porque no corresponde, ya que hemos ganado contra un aparato devastador que ha recurrido a los peores métodos", dijo.



En la misma línea, consideró que "ahora nos piden a nosotros que seamos... hasta cariñosos con ellos", ironizó entre risas, tras recordar que "nunca hemos dejado de ser respetuosos", y que son "ellos (el oficialismo) los que han sido despiadados y dijeron cualquier barbaridad".



También analizó que la campaña realizada por el Frente de Todos en la provincia "no fue sólo una campaña, sino un proceso de reconstrucción política que tuvo varios objetivos"; y que se vivió con un clima de "opresión, donde pocos medios quedaron con el coraje de relatar lo que iba sucediendo, sin armar una realidad paralela".



"Por eso, esta es una situación de mucho festejo, porque termina un clima de gran opresión", deslizó Kicillof, tras valorar que "esto se hizo de abajo hacia arriba".



"Ahora vamos a hacer un equipo de transición, estamos trabajando por áreas y recibimos muchas propuestas de distintos sectores, también de radicales que no han sido de Cambiemos, porque nosotros vamos a tener un gobierno bien abierto", adelantó.



Y sostuvo que la prioridad será "atender la emergencia que dejan" y luego "comenzar con la reconstrucción de la provincia y del país".