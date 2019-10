Kicillof le ganó ampliamente a Vidal y es el sexto gobernador bonaerense peronista desde 1983

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex ministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kicillof se convirtió hoy en el sexto gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires desde la recuperación de la democracia en 1983, al vencer ampliamente en las elecciones a la actual mandataria María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio).



Kicillof, de Frente de Todos, acompañado en la fórmula por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, obtenía cerca de esta medianoche 52,13% de los votos (4.791.282), contra el 38,56% (3.544.214) de Vidal, quien llevó a Daniel Salvador como candidato a vice por la alianza oficialista.



En tanto, el diputado y ex intendente de Bolìvar Eduardo "Bali" Bucca conseguía 5,11% de los votos (470.058), por Consenso Federal, el partido de Roberto Lavagna.



Chirtian Castillo, del Frente de Izquierda-Unidad, conseguía 2,80% y Gustavo Álvarez, del Frente NOS, alcanzaba el 1,38%.



Además se registraba alrededor de un 4 %o entre votos en blanco, nulos y recurridos e impugnados.



De esta manera, Kicillof se convirtió en el sexto gobernador bonaerense del peronismo desde 1983, después de Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli, y en 2023 completará 31 años de administraciones justicialistas.



Los únicos gobernadores no peronistas en ese período fueron el radical Alejandro Armendáriz y Vidal.



Pese a su derrota, Vidal sacó 2,5 puntos más que Macri, con lo cual se produjo un importante corte de boleta en favor de la mandataria, mientras Kicillof logró unas décimas más que Alberto Fernández.



Kicillof sostuvo esta noche en su discurso tras el triunfo, que la situación económica que deja la gestión de Vidal es de "tierra arrasada".



Al hablar desde el búnker del peronismo junto al presidente electo, Alberto Fernández, el economista planteó que "estamos delante de un fracaso de un modelo económico neoliberal y de una forma de gobernar".



También resaltó que su triunfo en la provincia fue "categórico" y consideró "crucial" la "unidad del campo popular".



"Una unidad que significa haber comprendido las necesidades pero también que lo que ganó hoy fue la política, ganó la movilización popular, ganó la solidaridad y fue todo ese esfuerzo el que hizo que se ganara a lo largo y ancho de toda la provincia", amplió.



Aseveró que "la situación económica que tenemos hoy adelante, después de cuatro años de gobierno de (Mauricio) Macri y Vidal es de una caída de 9 puntos de actividad del PBI per cápita; una desocupación que pasó del 5,8% en el 2015 al 10,6%, y la deuda en la provincia de Buenos Aires que de ser de 9.000 millones de dólares pasó a ser de 12.000 millones".



Remarcó que "estamos adelante de un fracaso de un programa económico neoliberal, ante el fracaso de una forma de gobernar; se intentó gobernar a la sociedad con marketing, publicidad y redes sociales y ganó lo inverso, una apuesta a la participación, a la lógica de tener prioridades distintas a las que vimos en cuatro años.



"Vamos a gobernar para crear trabajo, ayudar y apuntalar la salud y la educación pública, que no se vulneren derechos; hay cuatro millones más de pobres, 1.700.000 en la provincia de Buenos Aires", apuntó, y prometió que "se viene una etapa de reconstrucción de la provincia de Buenos Aires".



Por su parte, Vidal dijo que Kicillof "hizo una excelente elección" y resaltó que "siempre dije que mi compromiso era con todos los bonaerenses. Mi lugar es de servicio, así que en los próximos días espero que empecemos juntos una transición democrática como se debe".



"Las urnas no matan los sueños, en todo caso, nos dicen que este no es nuestro momento, que tenemos que mejorar, no matan lo que pensamos o queremos, por eso voy a seguir estando ahí" afirmó Vidal en el búnker de Juntos por el Cambio y agregó que "ustedes nunca me dejaron sola, en todo caso hoy Dios me dio un descanso, no nos rendimos".



De acuerdo a los cómputos provisorios, en la categoría Diputados Nacionales el Frente de Todos obtenía 19 de las 35 bancas en juego, mientras que 14 corresponderían a Juntos por el Cambio y dos a Consenso Federal.



Con esos guarismos, por el Frente de Todos ingresan a la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, Luana Volnovich, Leonardo Grosso, Cristina Álvarez Rodríguez y Máximo Kirchner. Además, Cecilia Moreau, Andrés Larroque, Florencia Lampreabe, Eduardo Enrique "Wado" de Pedro, Liliana Yambrun, Facundo Moyano, Daniela Vilar, Carlos Gutièrrez, Claudia Ormachea, Carlos Castagneto, Alicia Aparicio, Rodolfo Thailade, María Rosa Martínez y Carlos Selva.



Por Juntos por el Cambio ingresarán como diputados a partir del 10 de diciembre el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospenatto, Waldo Wolff, Mariana Stilman, Sebastián Salvador, Mercedes Joury, Sebastián García de Luca, Karina Banfi, Alberto Assef, Mónica Frade, Pablo Torello y Camila Crescimbeni, mientras que por Consenso Federal lo harían Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodriguez.



En la provincia de Buenos Aires 12.515.361 bonaerenses estaban habilitados para votar en 37.704 mesas habilitadas en los 135 municipios.



Según fuentes de la Justicia Electoral, el porcentaje de votantes fue del 80,45 % y el comicio se desarrolló con total normalidad.



Axel Kicillof se impuso como gobernador en 3 de las 8 secciones en que se divide la provincia de Buenos Aires, entre ellas la Primera y la Tercera, que son las de mayor peso electoral.



El Frente de Todos se imponía por casi 30 puntos sobre Vidal en la Tercera Sección, y en la Primera Sección lo hacía por alrededor de 12 puntos, mientras en la Segunda Sección obtenía una ventaja menor.



Vidal se imponía en cuatro de las secciones electorales, correspondientes al interior provincial y en la Octava, correspondiente a La Plata.



Además de las candidaturas nacionales, los bonaerenses eligieron hoy senadores y diputados provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares.