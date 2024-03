El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en marcha hoy el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires con un duro discurso que apuntó de lleno contra las políticas del Gobierno nacional. “Ellos dicen ‘no la ven’; yo digo que no la entienden ni lo sienten”, remató.

Durante la inauguración de un jardín de infantes en Florencio Varela, el mandatario provincial aprovechó para destacar que por quinto año consecutivo las clases comenzaron sin demoras en su provincia, pero hizo una aclaración con forma de crítica: “Esta vez, empezar las clases más que esfuerzo es una proeza, porque hay un Gobierno nacional, el de Javier Milei, que parece que hizo lo imposible para que no pudieran empezar”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para fundamentar su acusación, Kicillof señaló que desde la administración libertaria “trabajaron en contra porque cortaron recursos como el Fondo de Incentivo Docente, diciendo ‘vamos a fundir a los gobernadores’”. En el mismo sentido, aclaró que no habla de cuestiones políticas, sino “de medidas que se han tomado”.

“Lo quiero decir por qué las cosas hay que tener el coraje de plantearlas y la fuerza de evitar algunas desgracias que se quieren generar. Son 5.2 millones de chicos que empiezan las clases hoy...Ellos (por Milei y su gente) dicen ‘no la ven’, yo digo que no lo entienden, no lo comprenden y no sienten lo importante que es para nuestro país que haya clases todos los días”.

“No estoy hablando de política, estoy hablando de decisiones políticas que se tomaron. Le cortaron una parte del sueldo a todos los docentes de la Argentina. Recortarle una parte del sueldo representa una dificultad, y ha habido ya una respuesta. Nosotros veníamos en la provincia de cuatro años de recuperar el sueldo que se había perdido con el Gobierno que nos antecedió. Y ahora cambió el Gobierno nacional y de nuevo un ataque al sueldo docente”, siguió con sus críticas el gobernador.

Kicillof hizo referencia directa al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un plus económico que el Poder Ejecutivo Nacional giraba a todas las provincias para mejorar los sueldos de los maestros y profesores y que representaba entre un 10% y un 15% de sus salarios. Fue creado en 1998 como resultado de la lucha de la Carpa Blanca docente en reclamo de aumentos en los fondos destinados a la educación, en el contexto de crisis económica de los últimos años del gobierno de Carlos Menem.