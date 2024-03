Dos de los tres gremios docentes de San Juan habían confirmado con anterioridad la adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo lunes 4 de marzo. Ahora se sumó UDAP, que luego de la paritaria de este jueves, tuvo un plenario en el que se decidió por unanimidad realizar la medida de fuerza en reclamo por la situación nacional, pero también por la falta de acuerdo en la negociación salarial local. Cabe recordar que los sindicatos locales rechazaron la propuesta del Gobierno de San Juan.

AMET y UDA, al estar nucleados en la CGT, ya habían confirmado en la negociación con el Gobierno local su adhesión al paro. En cambio, UDAP debía consultarlo con sus bases en el plenario. Finalmente, absolutamente todos los delegados escolares dieron el "sí" para realizar la medida de fuerza, aunque sin movilización. En este marco, Patricia Quiroga, secretaria general del gremio que nuclea a la mayoría de los docentes de la provincia, aseguró a DIARIO HUARPE que esta decisión es un mensaje a ambos gobiernos.

"Ojalá que se entienda que es un momento difícil y que los docentes quieren manifestarse. Si bien acá en San Juan todavía no cerramos, lo principal es que esos fondos de Nación que todavía no vienen nos afecta muchísimo. Estamos también diciéndole al Gobierno nacional que no comenzamos las clases por su culpa. Aunque bueno, las culpas son compartidas", dijo.