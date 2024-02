Kun Agüero rompió el silencio sobre su posible vuelta al fútbol y a Independiente

El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero ha generado un revuelo entre los aficionados con sus recientes declaraciones sobre un posible regreso a la práctica profesional. Tras haber sido diagnosticado con una arritmia en octubre de 2021 que lo llevó a retirarse, el hombre de 35 años de edad ha despertado la esperanza de los seguidores, especialmente los de Independiente, al manifestar su interés en jugar algunos partidos finales de su carrera allí, siempre y cuando su salud lo permita.

Es necesario destacar que, actualmente, Agüero se encuentra entrenando por su cuenta, y los rumores sobre un posible retorno a las prácticas con el equipo dirigido por Carlos Tévez han cobrado fuerza en las últimas horas. Si bien el exjugador ha mantenido la cautela al respecto, reconociendo que necesita realizar más estudios y cuidar su salud, no descarta la posibilidad de volver en un futuro cercano.

En una reciente transmisión en línea, el “Kun” mencionó sus compromisos en la Kings League y otros torneos, así como su participación en un amistoso de Leyendas de Independiente. Aunque no hay una fecha confirmada para su regreso formal a las prácticas, no descarta la idea de entrenar con el equipo en ejercicios livianos en el futuro. “El cardiólogo dijo que estaba muy bien, que es importante que estoy bien de salud…”, aclaró Agüero en un stream.

Las palabras de Kun Agüero sobre su regreso al fútbol

Además, el “Kun” destacó: “Para volver a entrenar en el nivel de Primera necesito un montón de estudios, tengo que hacer muchísimas cosas... Y tengo que bajar unos kilitos. Pero hago un pique y me desagarro, me tengo que cuidar. Por ahora no lo tengo pensado, pero iré viendo con los entrenamientos. Ahora voy a jugar en la Kings League, después tengo un par de torneos, otro en junio... Voy a ir viendo, de acá hasta junio o julio no sé qué va a pasar”.

“Esperanza sí hay, tampoco es para volver y jugar un año; tampoco la pavada. Obviamente que me da mil vueltas la cabeza, que hay alguna posibilidad de volver, pero primero quiero ver. Ahora no tengo tiempo, pero algún día me voy a entrenar ya que estoy acá; digo de acá a unos meses. Tampoco quiero ir a romper las pelotas, pero ir a entrenar con la Primera de Independiente y boludear un rato, lo puedo hacer. Obviamente, siempre y cuando no interrumpa sus trabajos, capaz con la Tercera, o con lo hacen un reducido, me meto ahí a ver qué onda”, concluyó.