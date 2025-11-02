L-Gante y Maxi El Brother trabajaron juntos "desde casi el comienzo, desde cuando comenzó a dar fruto lo que hacía en la habitación de mi casa. Estuvimos trabajando cinco años".

Aunque el artista no calificó la acción como una "traición directa", sí explicó que él veía a Maxi "más que como un amigo como un hermano y aposté al proyecto que teníamos por delante".

La deslealtad se hizo evidente al punto que Elián sintió que "L-Gante se convirtió en una empresa, en una marca y di todo mi esfuerzo... y que estaba alejado de las cosas más simples como estar en el hogar". Esta situación lo llevó a sentirse como un "empleado cuando yo debía ser el jefe".

Sobre la complicada situación contractual, el cantante confirmó que su casa "no está a su nombre".

Ante este panorama, Valenzuela tomó medidas drásticas: Estuvo analizando la situación durante un año, la semana pasada se ocupó de "anular todo tipo de gestión en mi nombre" y hoy, "de un día para el otro corté comunicación, no respondí más, no pregunté más nada y me armé otro equipo de abogados y contador".

Actualmente, L-Gante está reclamando "un 1.500.000 de dólares y un registro de lo que fueron estos años trabajados". Ahora, el músico busca cumplir con los compromisos pendientes para poder "entrar en una nueva fase y reacomodar el equipo nuevamente".