Millie Bobby Brown interpuso una queja formal contra David Harbour, su compañero en la serie Stranger Things, por presuntos actos de bullying y hostigamiento durante la producción del programa.

Esta denuncia se presentó antes de comenzar la filmación de la quinta y última temporada de la serie. Fuentes cercanas indicaron que la actriz aportó múltiples alegatos documentados, lo que llevó a Netflix a iniciar una investigación interna que se prolongó por varios meses.

Publicidad

Las acusaciones no incluyeron conductas sexuales inapropiadas, pero sí generaron tensiones dentro del equipo de producción. Harbour interpreta a Jim Hopper, quien es una figura paterna para el personaje de Eleven, encarnado por Brown.

Netflix prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el proceso investigativo. Sin embargo, allegados a la producción aseguraron que el foco principal está en el cierre de la serie y no en los conflictos personales entre los actores.

Publicidad

La compañía pretende que el estreno de la temporada final sea un "evento cinematográfico" y evitar que cualquier situación extralaboral desvíe la atención de ese objetivo.

La quinta temporada de Stranger Things se lanzará en tres partes: la primera llegará este mes, la segunda se estrenará en Navidad y el episodio final se emitirá simultáneamente en cines y en Netflix el 31 de diciembre.