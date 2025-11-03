Un joven de 26 años, identificado como Braian Ezequiel Olguín, fue detenido por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur en Rawson, tras ser señalado como el autor del robo de una motocicleta. El hecho fue denunciado por la víctima, quien reportó que su moto Zanella, de color rojo con negro, había sido sustraída.

Tras la denuncia, la policía realizó un operativo que permitió localizar el vehículo en el patio delantero de la casa del padre del sospechoso. El hombre entregó la motocicleta de forma voluntaria a las autoridades.

Olguín fue aprehendido posteriormente en la zona de Boulevard Sarmiento. Durante la detención, los agentes secuestraron un cuchillo de marca Tramontina que el joven llevaba consigo.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que investigará los hechos y determinará la situación procesal del detenido.